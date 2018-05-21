估頁岩油產量飆、OPEC供給增 英國石油：油價可能下探50美元

根據路透社報導，英國石油公司 (BP) 行政總裁 Bob Dudley 預估，在油價漲破每桶 80 美元的情況下，美國頁岩油將大舉進入市場，石油輸出國組織 (OPEC) 可能增加供給，屆時油價有機會降至每桶 50 至 65 美元。

美國退出伊朗核協議，將對其祭出經濟制裁，加上委內瑞拉石油產量大減，導致國際油價攀升，漲至 2014 年以來新高。Dudley 在接受路透社專訪時指出，「美國退出伊朗核協議，為油市帶來許多不確定性。」

OPEC 在 5 月份報告中指出，伊朗原油日產量，約 382 萬桶，在 OPEC 成員國中，排行第 3。Dudley 援引 BP 內部預測數據稱，美國重啟對伊朗經濟制裁，可能使伊朗每日原油出口量，減少 30 至 100 萬桶。

2 月迄今，國際油價已上漲約 30%，BP 等相關產業也因此受惠；不過，Dudley 直言，油價長期維持在每桶 80 美元之上的市況，「是不健康的」。

Dudley 說，預估美國頁岩油產量將持續飆升，OPEC 也會增供給，屆時油價有機會降至每桶 50 至 65 美元。

國際能源署 (IEA) 將 2018 年全球原油需求增幅，從每日 150 萬桶，調降至 140 萬桶，主因在於油價漲幅太大；對此，Dudley 則認為，今年全球原油需求增幅，仍達每日 170 萬桶，強勁成長，會再維持一段時間。

台北時間週一 (21 日) 下午 4 點 51 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.50%，至每桶 78.90 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.43%，至每桶 71.59 美元。