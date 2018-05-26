〈存股投資術〉現金股息誘人 4檔逾5%高殖利率金控股出列

金融業獲利穩定加上高股息，深受存股族喜愛。觀察今年金控公布的資訊，若單以存股族關注的現金股息來看，日盛金、開發金、兆豐金、國票金和等 4 檔金控股現金股息殖利率均逾 5%，而國泰金和富邦金擬分別配發現金股息 2.5 元和 2.3 元，為今年股利水準最高的金控，但股利配發率偏低，不過同樣吸引市場目光。

資本市場表現亮眼，去年 15 家金控賺逾 3000 億元，年增 17.5%，在獲利穩定下，今年金控股大方配發現金股息，觀察各金控的股利政策中，若單看現金股息配發，有 4 檔金控股現金股息殖利率超過 5%。

若以 25 日收盤價為準計算，國票金每股擬配現金股息 0.65 元，現金股息殖利率 6.19% 表現最突出；另日盛金今年每股擬配現金股息 0.5155228 元，現金股息殖利率 5.6%；兆豐金每股擬配 1.5 元現金股息，現金股息殖利率 5.58%。

開發金則每股擬發放現金股息 0.6 元，現金股息殖利率 5.19%；至於公股行庫中，第一金今年擬配發現金股息 0.9 元，現金股息殖利率也有近 5%。

而國泰金和富邦金擬分別配發現金股息 2.5 元和 2.3 元，為今年股利水準最高的金控，若以 25 日收盤價 53.9 元和 53.1 元計算，現金股息殖利率則分別為 4.63%、4.33%。

法人表示，美國聯準會 (Fed) 今年持續緩步升息步伐，全球股債市場仍處於高檔，國內金控股獲利穩健加上股利政策誘人，不僅今年來獲外資青睞，累計買超超過 180 萬張，也是存股族心目中的存股標的首選。