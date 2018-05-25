歐股盤前─「川金會」破局影響有限 指數期貨走揚

美國總統川普宣布取消「川金會」，但市場恐慌情緒在短時間內便平息，今 (25) 日歐股盤前，主要指數期貨走揚。

台北時間週五下午 2 點 33 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指期貨上漲 0.11%，英國 FTSE 指數期貨上漲 0.16%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.14%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.15%。

川普日前表示，由於近期平壤當局的言論，充滿敵意，他決定取消與北韓領導人金正恩的峰會。

昨日美股早盤，一度因「川金會」喊卡而大跌，但終場跌幅收斂；道瓊工業指數下跌 0.3%，至 24811.76 點；那斯達克指數小跌 0.02%，報 7424.43 點；標普 500 指數收跌 0.2%，至 2727.76 點。

川普曾於 5 月 23 日指出，「川金會」能否如期於 6 月 12 日，在新加坡登場，下週便知。

隔日，北韓對華府示警，稱美方若取消峰會，北韓就要和美國「核對核」攤牌。

川普也不甘示弱，除取消峰會外，還在致金正恩信函中強調，北韓大談核武，但美國的核武也極為強大，「我向上帝禱告，希望它們不要有被用到的一天。」

平壤方面稱，雖然峰會取消，但北韓願意在任何時間、以任何形式，與美方進行對話。

經濟數據方面，法國將於盤前公布 5 月消費者信心指數，德國、英國，則會在開盤後，發布商業信心數據。