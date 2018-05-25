〈川金會取消〉南韓ETF應聲下跌 避險貴金屬黃金受惠

白宮在 24 日公佈美國總統川普給北韓領導人金正恩的信，川普在信中表示，鑑於近日平壤對華盛頓當局展現的一連串公開的敵意聲明，他將不會前往 6 月 12 日即將在新加坡舉行的高峰會，南韓股市 ETF 應聲下跌，避險的黃金價格則重返 1300 美元。

川普至金正恩信件全文

川普隨後補充道，五角大樓向他保證，若有需有，美國軍方已準備就緒。週四晚間，北韓則通過官方通訊社 KCNA 作出回應，指出「取消美國與北韓高峰會的決定，不符合世界的期望」，

平壤表示，「無論何時，或以怎樣的方式，平壤仍願意解決與美國的問題」，報導指出，「為與美國總統川普舉行高峰會，金正恩已盡最大努力」。

24 日消息公佈後，iShares MSCI 南韓 ETF(EWY) 一度超過 2.5%，最終以下跌 1.29% 至 73.48 美元收尾，該 ETF 追蹤包含汽車大廠現代汽車、LG 電子、三星電子與樂天集團。

iShares MSCI 南韓 ETF 於 247 日走勢

投資者擔憂，在川金會破局後，南北韓之間的地緣政治緊張局勢將重返，可能會影響經濟活動。

而美國股市方面道瓊工業平均指數下跌 75.05 至 24811.76 點，10 年期美債殖利率則略受影響，下滑 1.7 個基點至 2.9779%。

10 年期美債殖利率走勢

黃金價格則是攀升突破 1 盎司 1300 美元的關卡，追蹤黃金市場走勢公司 Kitco 的資深技術分析師 Jim Wyckoff 表示：「川普使高峰會破局，不是件令人訝異的事情，但仍然使地緣政治不確定性增加，因此對於避險的貴金屬黃金和白銀是利多消息。」

6 月黃金期貨於 24 日上漲 1.23%，收於每盎司 1304.40 美元。