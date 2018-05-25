〈川金會取消〉北韓：我們有開放的心胸 願意以任何時候任何方式等與川普會晤

在美國川普總統突然取消與北韓領導人金正恩預定 6 月召開的高峰會後，金正恩回應仍然願意在任何時候以任何方式與川普會晤。

多年與美談判的北韓外交部高級官員 Kim Kye Gwan 週五在國營新聞通訊社 KCNA 發表評論，川普的決定與全球希望朝鮮半島和平的意願背道而馳。

「我們向美國重申，我們願意以任何時間、任何方式面對面進行對話。我對川普總統對北韓與美國高峰會的聲明，其結論就是，該決定不符合希望朝鮮半島和平穩定者之意願，以及全球期許。」

週五 (25 日) 韓股早盤受到川金會取消的拖累，開盤下跌近 1%，隨後旋即回穩，呈現開低走高之勢，截至週五 (25 日) 早盤 11 時許，韓股暫報下跌 0.13% 至 2461.13 點。

韓股日線走勢圖 圖片來源：Investing.com

川普總統週四致函金正恩取消 6 月高峰會，提及近來北韓官員敵對的評論，也擔心北韓是否真有放棄核武的意願，稱因這些擔憂，所以「不適宜」舉行 6 月的高峰會。

根據美國官員，北韓外交部稱美國副總統 Mike Pence 是「政治假人」並暗示倘若外交失敗，平壤當局已經準備好「用核武攤牌」，上述言論是壓垮川金會的最後一根稻草。

雖然 6 月川金會取消，但雙方似乎對再啟談話敞開了大門。北韓 Kim Kye Gwan 稱，「我們的目標與意願是，為了朝鮮半島的和平穩定與人民做一切努力，這樣的想法依舊未變，我們願意用開放的大胸懷給予美國時間和機會。」

另一方面，川普週四則在白宮表示，「倘若金正恩選擇進行有建設性的對話和行動，我會等待。」

Kim Kye Gwan 在聲明稿中也提到，北韓「高度欣賞川普總統做了與過往總統不曾做過的決定，即他曾經努力推動這場高峰會。然而，突然取消高峰會卻是我們始料未及的事情，我們覺得非常遺憾。」

分析人士認為，這樣的回應是以北韓的標準拿捏過的。前聯合國北韓專家小組成員、聖母大學教授 George Lopez 表示，「你很快可以看出這是一個典型的魅力攻防，但這不是很蠢的策略，現在可以很友善的說話，但背後藏根大棒等著。」