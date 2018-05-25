外資回來了！印尼鹹魚翻身 分析師：現已觸底 回報率上看15%

印尼股市一度是今年亞股表現最差的市場，但一位東協資金管理人對印尼股市態度卻轉為看漲。

三星資產管理公司駐香港的投資經理人 Alan Richardson 表示，他將印尼股票評價從「減持」提升到「加碼」。三星資產管理公司過去 5 年掌管基金表現超越 94% 同業。他認為印尼股市已經觸底，很快就會從現在的水準穩定下來。

這樣連升兩級的評價也呼應了外資重返印尼的狀況，過去一年外資從印尼股市撤離 80 億美元以上，但在印尼央行啟動自 2014 年以來首次升息，並允諾採取更強烈的措施以維持貨幣穩定後，外資逐漸回流。

印尼基準股指本週漲幅 3.4%，將創下 2016 年 12 月以來最大單週漲幅，也將今年迄今的跌幅收斂至 6%。

Richardson 表示，「比起出售，外國基金更有可能買進，因為他們在股市底部獲得了更正面的價格回饋。以美元計價，我預期回報率達 15%，完全基於有穩定資本市場支撐的市場回歸均值。」

在三星東協股票基金管理資金規模 7.85 億美元的 Richardson 表示，諸如 PT Bank Rakyat Indonesia、PT Bank Mandiri 和 PT Bank Negara Indonesia 等銀行股以及 PT Indofood Sukses Makmur、PT Gudang Garam 和 PT Ace Hardware Indonesia 等消費品公司，是該基金的首選股票。

野村控股也上修印尼股市評級，同樣自「減持」跳升為「加碼」。野村分析師 Chetan Seth 和 Jayant Parasramka 報告指出，印尼股市估值變得具有吸引力，意味風險回報更好，即使目前獲利的共識估計可能適度下行。

「因為印尼央行承諾透過升息來穩定印尼盾，也承諾維持宏觀經濟穩定性，股市投資者的信心應該會改善，且外資外流的情形應該會放緩。」