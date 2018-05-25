羅尤美：亞股基本面佳 擁兩大投資亮點

近期美國公債殖利率與美元匯價升值，導致亞洲等新興市場貨幣貶值趨勢明顯，連帶壓抑股市表現。富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，以過去經驗來看，美元走強確實容易引發亞洲等新興國家資金外逃、回流至美國市場，然而引發這樣趨勢的背景因素其實已有所轉變，亞洲國家的財政體質與經常帳狀況已明顯改善，並且擁有較高的儲蓄率與豐厚的外匯存底。

此外，羅尤美指出，外資買進亞洲市場的比重也有所下滑，來自本地市場資金投資的比重提升，將使亞洲國家較能免於美元走強帶來的負面衝擊。本地投資人較不會受到匯率變動的影響，其主要是看好該國的經濟基本面與企業獲利前景，這些以本地投資人為主的國家包括中國、印度和泰國等，而印尼和菲律賓可能較易受美元走強影響，不過在大宗商品回穩等多項因素下，整體來說對其影響偏向中性。

羅尤美表示，儘管美元強勢、美中貿易摩擦依舊餘波盪漾，導致近期市場有些波動，然而亞洲國家基本面持續維持強勁態勢，隨著全球經濟擴張、景氣回溫，亞洲不含日本企業的自由現金流量持續成長、企業獲利預估攀升、股東權益報酬率也同步走揚。但評價水準相對低廉，MSCI 亞洲不含日本指數相較於 MSCI 世界指數預估本益比卻有接近二成的折價空間，顯見新興亞洲市場所具備的投資吸引力，短線的市場波動並無損於亞股市場投資前景。

羅尤美指出，消費與科技為亞洲投資雙主軸。新興亞洲年輕且持續壯大的中產階級對於高端商品與服務需求日益增加，因而帶動消費市場升級，包含豪華汽車等品牌均受惠於此趨勢；新興亞洲的中產階級消費金額在 2015 年~ 2030 年間大幅成長 343%，遠高於整體新興市場與成熟市場，中產階級藉由消費來驅動區域經濟成長的趨勢在亞洲更為明顯。

亞洲在科技創新上具備蓬勃的創新動能，不再是過往僅能生產低成本零組件的製造中心，而是能提供高端科技軟硬體、快速發展電子商務產業的區域，加上費用低廉的網路日漸普及，對於亞洲在科技產業的發展更為有利。尤其在大數據、人工智慧、雲端、物聯網車聯網等新型態科技發展日新月異，對應至電子商務、社群媒體等軟體產業，以及半導體等零組件硬體產業，在亞洲國家皆有相當優質且具競爭力的投資標的可供選擇。