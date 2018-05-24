遠傳攜手光寶科打造資產追蹤解決方案 NB-IoT網路全台佈建完成

遠傳電信 (4904) 積極佈局 5G 與 NB-IoT，今 (24) 日宣布已提前完成全台 NB-IoT 網路佈建，範圍涵蓋本島及金門、馬祖、澎湖、綠島等離島地區，遠傳自 2017 年底率先啟動 NB-IoT「物聯網生態圈」以來，成員由原有的 46 家業者增加至 75 家，更有近 300 家上下游軟硬體領域合作夥伴加入遠傳 NB-IoT 服務測試，並宣布攜手光寶科技 (2301) 合作推出 NB-IoT 解決方案，第一階段鎖定資產追蹤管理，可應用於貨櫃追蹤、物流追蹤、長照看護等領域需求，同時已成功於遠傳 NB-IoT 網路上完成路測驗證，接下來雙方將合作打造更多各領域的ＮB-IoT 商用服務，共同推動國內物聯網產業發展。遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，GSMA 最新報告指出，像 NB-IoT 這樣的行動物聯網網路將在 5G 未來扮演關鍵角色，遠傳物聯網生態圈成立半年以來成員與合作夥伴不斷增加，橫跨交通運輸、傳統 / 高科技製造、醫療照護、公共環境監測、民生消費與零售等產業，藉由遠傳穩定廣佈的 NB-IoT 網路，提昇台灣產業持續創新，並透過生態圈垂直整合擴大影響力，以團體戰迎接物聯網的全球化競爭。光寶科和遠傳對於投入物聯網和智慧城市的發展有共識，透過雙方在硬體設備、傳輸和平台整合等各方面的互補與合作，相信可以帶來更多創新應用的商機和火花。



光寶科技智慧應用服務事業處資深處長呂一申表示，光寶科技以『光電節能、智慧科技最佳夥伴』為核心理念，陸續開發出包括基於 WLAN(無線區域網路)、NB-IoT(窄頻物聯網) 等標準的物聯網應用產品，積極參與以物聯網建設智慧城市，深入日常提出可有效促進能源管理、安全防護與交通監控等多向度的實際解決方案，提升各應用場域整體效率，以形塑更舒適便捷的未來城市樣貌。我們也深知健全的生態系有助於推動科技的發展，期許此次和遠傳在 NB-IoT 解決方案的合作只是個開端，未來從物聯網走到大 5G 時代，雙方可以並肩推動國內產業的轉型與升級，創造更美好的智慧生活。



遠傳目前已陸續推出包含智慧路燈、智慧停車、智慧環境偵測、電動機車 / 單車監控管理、電池電量監控、資產追蹤與人身定位 (穿戴裝置管理) 等 NB-IoT 應用服務，此外，針對國內眾多外銷業者所推出的「全球連線管理平台(CMP，Connectivity Management Platform)」也已正式上線，提供大型企業客戶自主查詢帳戶 / 資費管理、連線狀態管理、異常通報管理、流量管理、連線測試管理等功能，結合遠傳「單一窗口、全球連網」的一站式服務，提供完整的 NB-IoT 全球佈局解決方案，協助業者解決出口當地電信漫遊問題與後續服務，更輕鬆行銷全球並專注於本業營運，目前已有包含車聯網、智慧停車、空氣品質監控、智慧路燈等業者洽談導入中。

