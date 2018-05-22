運動商機誘人 亞太電、遠傳搶盡 各自都有著墨

根據體育署最新統計數字，國內運動人口已超過 85%，電信業不約而同相中運動商機，亞太電 (3682-TW) 今 (22) 日宣布與 World Gym 世界健身俱樂部跨界合作，今年目標要帶進 1 萬人到健身中心運動；遠傳指出，上月和柏文 (8462-TW) 旗下健身工廠合作推出健康專案創新服務，吸引高資費 (999 以上) 族群，高資費用戶申辦比例達 65%。

World Gym 現有 30 萬會員，全台 56 處據點，亞太電指出，雙方將合作合作，推出健康智慧動壹夏專案，亞太電近 200 萬的 4G 用戶，可享 30 日免費 VIP 健身會籍，World Gym 會員攜碼申辦亞太電指定資費方案，最低可以 0 元把 Apple Watch Series 3（GPS + Cellular）帶回家。

亞太電行銷中心副總經理鄧美慧指出，和 World Gym 合作，就是看準台灣運動人口超過 8 成的運動市場商機，因為運動時不方便將手機帶在身邊，剛好 Apple Watch Series 3(GPS +Cellular) 上市，可以搭配 eSIM 一號通加值服務，所以選在這個時間點宣布雙方合作。

她表示，今年目標是要帶 1 萬人進 World Gym 運動，雙方未來還將鎖定目標族群推出更多的合作；另外在推動 eSIM 服務上，除了從 Apple Watch 開始之外，未來將逐步推動 eSIM 一號通服務到非蘋的安卓系統。

鄧美慧表示，新加坡、香港、美國都已投入 eSIM 服務，看好未來整體市場需求量一定會增加，且不僅只在智慧穿戴產品上，她強調，亞太電深耕加值服務，目前占營收比重約僅 6%，今年目標要再進一步拉升。

遠傳指出，攜手健身工廠推出健康專案，跳脫單一電信資費的舊模式，用戶可以「一費雙享」同時擁有上網吃到飽和健身會籍，4/2 上市至今，大幅降低健身族群的運動成本，因此成功吸引高資費 (999 以上) 族群，高資費用戶比例達 65%。