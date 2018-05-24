全國電新通路品牌 首家店首年業績亮眼

全國電 (6281-TW) 採雙品牌策略，去年開出新型態 3C 通路品牌 Digital City，首家店在高雄開出滿周年，業績成長近 8 成，資訊商品及服務貢獻占比自 15% 拉抬至近 30%，全國電今 (24) 日指出，今年將展店達 5 家，逐步達成 3-5 年內要開 20-30 家門市的目標。



全國電表示，Digital City 首家店高雄民族店與相距 1-3 公里的天祥、自由、建功二、福山等門市自成商圈，整個商圈 1 年來除民族店單店業績成長外，商圈近 1 年整體業績成長近 5 成，其中家電就有近 4 成的成長，資訊商品及服務貢獻成長翻倍，資通訊占比提升 1 成。

全國電指出，Digital City 目前共有高雄民族店、台中公益店及屏東店 3 家門市，門市服務空間從 250 坪到 400 坪不等，預計今年 7 月在台南再展新店，年底前新竹門市開店，總店數將達 5 家，逐步達成 3-5 年內要開 20-30 家門市的目標。

全國電去年純益 4.53 億元，每股純益 4.57 元，去年度股利擬配發 4 元現金股利，股東會 6 月 1 日召開；今年 DC 營收占比將挑戰 5-10%，較去年出現倍增以上的成長；法人預估今年營收可望回到 2016 年新高水準。