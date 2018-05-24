真正讓歐元區頭疼的問題：都想發類平行貨幣 解體擔憂再起

最近的義大利實在是讓歐元區國家頭痛，剛鬧完大選，又要發行類平行貨幣。自 2012 年之後，關於歐盟解體的擔憂再次席捲全球市場。

自五星運動黨和北方聯盟攜手以來，前天義大利 10 年期公債收益終於回落，而銀行股則是近期首次沒有暴跌。

然而，這不並意味著義大利危機的結束，他們決心發行的短期公債 "mini-BoT"，對歐盟未來走勢是一個非常危險的信號。

彭博社 Tasos Vossos 認為，mini-BoT 的發行會使歐元面臨「重新定價」風險（Euro 'Redenomination' Risk）。所謂'Redenomination' Risk，即一國貨幣在顯著通膨和貶值情況下被重新定價估值的風險。

從 Euro 'Redenomination' Risk 走勢圖來說，歐元價值與國家走勢成反比。mini-BoT 的發行會拉升義大利的基本點數，這意味著歐元便會相對貶值，致使歐元整體所面臨的'Redenomination' Risk 提高。另外，根據 CMAN 數據，葡萄牙、西班牙和法國等地都存在類平行貨幣發行可能性。

mini-BoT 雖然是短期公債，但在投資人眼中與平行貨幣無異，此舉將削弱義大利財政持續性。儘管兩黨堅稱 mini-BoT 不會變身法幣，但他們也承認，義大利國民可以用它們在國有企業中購買火車票或汽油。在某些方面，這些債券無異於貨幣。

義大利或將實行的「並行貨幣」和債務減計措施，使得對歐盟解體的擔憂又重回大眾視野。美銀美林的一項調查顯示，認為歐洲經濟將有所改善的受訪者比例從 3 月時的 26% 驟降至 5%。

儘管歐洲央行決心捍衛歐元的權威性，但這更多的只是一種駁斥態度。

義大利證券監管機構 Consob 的定量分析和金融創新主管 Marcello Minenna 所指出，隨著不同信用違約互換（CDS）合約的價差越來越大，一些歐元區主權債務可能被重新定量為一種貶值的新型貨幣，這意味投資者將面臨潛在的損失。CDS 的價差——ISDA，不僅可以反映出 Redenomination Risk，也預示一國貨幣潛在的貶值幅度。

回顧 2012 年，從希臘赤字和西班牙銀行危機事件中，可以更好理解 CDS 數據意義。由於當時義大利和法國有很有可能退出歐元區，機構投資者都在焦慮如何避免因歐元區解散而蒙受的損失。

然而，根據老版 ISDA 2003 協議，若發行人是 G7 成員國或經合組織 (OECD) 投資級主權國家，即使購買 CDS 合約也無法避免風險，因為合約中將債務重估（debt Redenomination）排除在信貸事件外。

2014 年，重新商討 ISDA 標準通過並開始正式實施，其表明：在不引發信用危機的情況下，債務可以轉換成美元、加元、英鎊和法郎中的其中一種儲備貨幣。

雖然簽署了新協議，但老版協議並未廢除。相比於老版的 ISDA 2003 協議，新協議（ISDA 2014）價差更大，但 ISDA 基準差異卻一直很小，直至 2016 年下半年，義大利、葡萄牙、西班牙等國置換危機指數都飛速升高。

Marcello Minenna 認為，要想避免信用危，即使將債務轉換成儲備貨幣，也「不能降低率整體利率、應付本金和溢價」，不能使投資者蒙受損失。