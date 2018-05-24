〈川普打進口車〉川普欲對進口車課25%額外關稅？日系車恐成最大苦主

彭博報導，美國總統川普以國家安全為由，下令商務部對進口車輛啟動 232 條款 (Section 232) 調查，此項條款賦予美國總統對造成國安威脅的進口產品，課徵關稅的權力，知情人士透露，關稅可能高達 25%。

根據 1962 年貿易擴張法案第 232 條規定，美國商務部將對進口車輛進行調查，美國先前實施鋼鋁關稅時，亦援引同一項條款。川普在 23 日晚間發表聲明指出：「如汽車和汽車零件等核心行業，對國家的實力來說至關重要。」

對進口汽車課徵關稅，可能會進一步加劇美國與貿易夥伴加拿大和墨西哥的緊張局勢，對金融市場還有同盟國關係皆有影響。但美國即將在 11 月舉行中期選舉，川普此時的決策，可被視為保護本土選票的舉動。

川普在 2016 年總統大選獲勝，密西根州和俄亥俄州等製造業對他的勝利扮演重要角色，對進口汽車課稅，可保護美國製造業工人，特別是標誌性的汽車工業。負責調查的商務部在聲明中表示，汽車製造業「一直是美國科技創新的重要來源」。

根據商務部說法，此項調查將衡量國內汽車和汽車零件生產的下滑，是否削弱美國的國內經濟，包含從研發和技術相關的一切工作，是否因此被影響，以及更先進的科技如電動汽車和自動駕駛車。

對墨西哥和加拿大造成壓力

根據美國的數據，墨西哥為向美國出口最多乘用車的國家，其次是加拿大、日本、德國和韓國。業界觀察人士認為，這是美國欲促使新的北美自由貿易協定 (NAFTA) 談判儘速完成，所採取的施壓舉措。

對進口車課徵關稅將影響 1/4 的美國車輛市場

政府數據顯示，美國銷售的汽車幾乎有 1/4 是進口的，目前美國對進口乘用車徵收 2.5% 的關稅，而非自由貿易協定的國家，則是對貨卡車徵收 25% 的關稅。

日系車廠最大苦主？

據調研機構 Statista 數據顯示，目前美國車市市佔率前六大分別為福特 (18.2%)、豐田 (17.2%)、飛雅特克萊斯勒 (16.5%)、本田 (11.2%)、現代 (9.5%)、日產 / 三菱 (8.6%)。

日系車廠明顯佔據美國車市的最大宗，川普若對進口車商加課額外關稅 25%，估計日本車廠將是首當其衝；截至週四 (24 日) 午盤 11 時許，日本豐田股價大跌 2.65% 暫報每股 7238 日圓、本田汽車亦大跌 2.74% 暫報每股 3555 日圓，雙雙創下近 2 週新低。

美國車市市佔率分布 圖片來源：Statista

《華爾街日報》引述汽車業人士指出，川普欲對進口車商加稅之計劃，必將面臨到貿易夥伴國和美國國內進口車經銷商之反對，並且也不太可能獲得世界貿易組織 (WTO) 認可。

此前今年三月份時，川普曾宣布對進口鋼鐵和鋁製品課徵額外關稅，當時中國即曾向 WTO 提出申訴。