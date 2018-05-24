2月美股暴跌這一天 高盛爆賺了2億美元

隨著波動性的逐步回歸，華爾街的交易桌上似乎又重現了昔日交易風采。

CNBC 援引知情人士透露，今年 2 月 5 日，高盛曾有過單個交易日凈利 2 億美元的輝煌「戰績」，這差不多相當於平時其衍生品部門整年的利潤。

2017 年全年，高盛整個交易部門單日營收超過 1 億美元的記錄也僅有 4 天。

高盛在 2 月 5 日市場暴跌這一天的巨額利潤主要來自於其股票衍生品團隊，該團隊由董事總經理 David Casner 帶領，他是在 2002 年加入高盛的。

今年第一季，高盛財報顯示，股票銷售交易收入共計 23.1 億美元，年增率大增 38%，遠超預期的 18.5 億美元，同時也超過了競爭對手摩根士丹利和摩根大通的業績。而來自 Casner 團隊的利潤為高盛靚麗的財報做出了不可忽視的貢獻。

下圖為 2009 年以來高盛各塊業務的收入構成，淺綠色代表股票衍生品業務收入：

今年 2 月初，有「恐慌指數」之稱的芝加哥商品交易所波動性指數 VIX 突然飆升，在 2 月 5 日這天激增 116% 創下歷史最大單日漲幅，而當天標普 500 指數下挫 4.1%，道指也跌去 1100 點。

於是高盛旗下對沖基金和資產管理部門的客戶紛紛要求增加 VIX 風險敞口，押注 VIX 會進一步上漲。

頗為「神奇」的是，就在 2 月 5 日市場崩盤前的三周，高盛衍生品策略分析師 Rocky Fishman 還精準地提醒客戶要注意對波動性潛在的爆發做好準備，可以嘗試做多波動性，並在報告中一步一步推演了市場暴跌的情景假設。「毒舌」財經部落格 Zerohedge 調侃稱，「把客戶當木偶（muppets）」的高盛這回終於跟客戶站在了一條戰線上。

但值得注意的是，這類交易策略雖然獲利頗豐，但潛在的風險也存在，2017 年高盛大宗商品交易部門就曾因為押注錯了方向二損失嚴重。

近幾年，高盛在華爾街的兩大競爭對手「大摩小摩」增長勢頭迅猛，「華爾街之王」的寶座一度易主到摩根士丹利囊中。為了重奪華爾街第一投行之稱，高盛今年無疑是開了個好頭。