4年來頻遭汽車界打槍 蘋果與福斯共同開發無人自駕車

蘋果 (AAPL-US) 打算透過打造自有的自駕車以進軍汽車產業的宏遠目標已開始縮減，現在這家科技巨頭更進一步縮小了對汽車業的期望。

《紐約時報》報導，根據 5 名不願透露姓名的知情人士透露，在過去幾年中，蘋果與豪華汽車製造商 BMW 和 Mercedes-Benz 尋求合作開發全電動自駕車。這些人士表示，在蘋果公司要求交出對數據和設計的控制權之後，與這些業者有一搭、沒一搭的合作談判已經結束。

相反地，3 位熟悉計畫人士指出，蘋果已經與福斯汽車達成協議，將這家汽車製造商的新款 T6 Transporter 貨車轉變為蘋果公司為員工提供的自駕車服務，這項計畫遠遠落後開發時程，並且幾乎消耗了所有蘋果車隊的精力。

包括從未曝光的與福斯間的交易，以及與其他汽車製造商談判的失敗，反映了蘋果公司過去 4 年開發自駕車歷史的失敗和縮小的目標。

5 名蘋果前雇員表示，該項目遭到多次開發方向的轉變衝擊，導致士氣受損，並在 2 年前擁有 1000 名成員的高峰期出現數百人的離職潮。他們補充說，該團隊現在主要目標是開發自駕交通車，但該項目除了廂型車以外沒有其他明確的計畫。

定位和起步很可能是蘋果在未來自駕車的競逐更進一步落後的主因。谷歌 (GOOG-US) 自主開發的 Waymo，以及新創公司和部分汽車製造商多年來一直在公共道路上測試各種自駕車。雖然一些計畫遇到障礙，比如優步 (Uber) 周三 (23 日) 表示，它中止了在亞利桑那州的自駕車測試，並資遣了該地區約 300 名員工；但許多企業已經收集了有關自駕模式的數據以改善它們的技術。