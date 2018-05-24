加密貨幣價格下跌影響挖礦設備需求 科技基金做空AMD

彭博社報導，挪威最大的金融服務集團 DNB ASA 指出，加密貨幣遭拋售所造成的風險，不僅限於加密貨幣本身，同時對銷售挖礦設備供應商造成威脅。

DNB ASA 的投資組合經理 Anders Tandberg-Johansen 接受彭博採訪時表示，銷售加密貨幣挖礦硬體設備的相關廠商，正面臨高度風險，如果加密貨幣的價格沒有回升，那這些廠商可能遭遇無法有效使用生產產能情況。

如比特幣和以太幣等加密貨幣，近年來對硬體的需求增加，但隨著今年加密貨幣價格走跌，挖礦設備的需求可能會受到打擊，根據 CoinDesk 數據，自去年 12 月份以來，比特幣價格已下跌約 61%。

比特幣一年以來價格走勢 (資料來源: CoinDesk)

DNB 旗下的對沖基金 TMT Absolute Return，主要操作與科技、媒體與電信相關的公司，由 Tandberg-Johansen 帶領的團隊，目前負責監管約 330 億克朗 (合 41 億美元) 的資金，該基金正在做空超微半導體 (AMD-US)。

根據彭博社整理的數據，TMT Absolute Return 在過去 10 年平均年回報率為 20%，為表現最佳的科技基金之一。

TMT Absolute Return 基金過去 5 年走勢 (資料來源: 彭博)

大型科技股沒有被高估

另一方面，DNB 的投資組合經理 Sverre Bergland 的表示，大型科技股在經歷一個顛簸的開年之後，已展現復甦狀態，該行業整體來說並沒有被高估。

Bergland 表示：「科技行業並不會比大盤貴很多，但它們增長得更快，我們的看法是，科技行業的增長速度，將超過經濟中期成長速度。」

谷歌母公司 Alphabet 和臉書為該基金最大的持有公司之一，Bergland 認為 Google 今年的增長將在 20% 左右，而臉書的成長則在 35% 至 40% 之間。

Bergland 指出：「中長期來看，這些公司前景看起來非常明亮，來自監管的恐懼有點被誇大。」