股利還砍不砍？GE執行長打官腔 股價挫逾7%

週二通用電氣 (GE-US) 還能力抗道指、工業同業和外界對其股利的質疑，以及信評機構穆迪的負面評論，收盤小漲 0.2%，但週三 (23 日) 就完全失守。

週三 GE 在法說會上公布財測後，股價重挫 7% 以上，收在 14.18 美元。雖然 GE 仍維持其每股純益和現金流的預期，但其電力單位預計仍「充滿挑戰」。

這一點似乎不令人訝異，但 GE 也沒有實際作為來解決投資者的擔憂。RBC 分析師 Deane Dray 前一天報告指出，他的分析團隊「預期 GE 執行長 John Flannery 會處理日益激烈的爭辯，即關於該公司是否因應資本限制而必須再次削減股利，我們也預計看到他會做出精簡資本組合的動作，包括最近宣布分離運輸單位的動作。」

去年 11 月，GE 宣布大砍股利 50%，為該公司 125 年歷史以來第三次削減股利。

GE 法說會上秀出了一張幻燈片，解說了目前公司的現金部位，包括估計今年年底現金結餘 150 億美元以上，內含應付股利 40 億美元。在 Q&A 時間內，巴克萊分析師 Julian Mitchell 詢問執行長「2019 年他還能不能撐得住 0.48 美元的股利」，Flannery 回答了一大篇，卻不是投資者想聽的，例如：

「我們在公司內部和董事會都進行了很多工作，有秩序有方式地進行各種改變，如果我們有一些具有意義的消息要宣佈的時候，我們就會說。」

「關於股利，我知道這對投資者很重要，我們知道估值和股票吸引力的關鍵點就是股利。我們討論了平衡的資本配置，對企業來說，混合的股利才有意義，這是企業自由現金流的公開功能，最終也是我們資產營業表現的功能，也是我們要運用資產組合來做的事。」Flannery 說道。

CFRA 的 Jim Corridore 認為，「GE 還談論怎樣努力增加現金流，有一些論點可能被解讀成有必要進一步削減股利，所以 GE 股票因此遭到拋售。」