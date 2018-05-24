美股集體收漲 10年期美債殖利率、數位貨幣重挫

聯準會今日公布會議紀要表示，允許讓通膨暫時超過 2%，標普隨後由跌轉漲。標普收漲 0.32%，納指漲 0.64%，道指漲約 50 點。通用電氣股價創近九年來最大單日跌幅。10 年期美債殖利率大跌。美元回吐盤中漲幅，數位貨幣重挫，比特幣跌超 7%。

隔夜市場要聞

美國時間 5 月 23 日本周三公布的 5 月會議紀要顯示，聯儲官員多數預計可能適合很快再升息；認為美國貿易政策給經濟和通膨前景帶來不確定性；多位官員警惕殖利率曲線倒掛風險。

土耳其央行非例行會議上調後期流動性窗口貸款利率（LLW）至 16.5%，將「堅定執行」貨幣緊縮政策來支持物價穩定。土耳其里拉兌美元漲幅擴大至逾 2%，脫離亞盤歷史最低，在美上市 iShares 安碩 MSCI 土耳其 ETF 止跌上漲逾 2.8%。

數位貨幣市場普遍下跌，市值前 30 的幣種無一上漲。比特幣跌破 7500 美元關口，而以太幣跌破 600 美元關口。此前據媒體報導，印度可能很快就將向數位貨幣交易徵收 18% 的商品服務稅（GST），目前中央間接稅海關局正在審議該提案。

CME 比特幣期貨 BTC 7 月合約收跌 585 美元，跌幅大約 7.15%，報 7600 美元，據華爾街見聞統計，CME 比特幣期貨 BTC 前月合約上次收漲至 8000 美元整數位心理關口上方是在 4 月 18 日。CBOE 比特幣期貨 XBT 7 月合約收跌 537.50 美元，跌約 6.57%，報 7647.50 美元，CBOE 比特幣期貨 XBT 前月合約上次收盤漲破 8000 美元也是在 4 月 18 日。

義大利總統賦予法學教授 Conte 總理職權，要求其組建新一屆義大利政府。 義大利股市下跌 1.3%。

股市

標普 500 指數收漲 8.85 點，漲幅 0.32%，報 2733.29 點。道指收漲 52.40 點，漲幅 0.21%，報 24886.81 點。納指收漲 47.50 點，漲幅 0.64%，報 7425.96 點。

美國科技股普漲，微軟和奈飛同創收盤歷史新高。蘋果收漲 0.64%，谷歌母公司 Alphabet 收漲 0.99%，亞馬遜收漲 1.29%，Facebook 收漲 1.69%，微軟收漲 1.19%，報 98.66 美元，創收盤歷史新高；英偉達收漲 2.06%，奈飛收漲 3.95%，報 344.72 美元，創收盤歷史新高；AMD 收漲 0.92%，英特爾收漲 1.4%，美光科技收漲 1.59%，特斯拉收漲 1.48%，高通收漲 2.49%，推特收漲 1.7%，博通收漲 0.87%；IBM 則收跌 0.29%，Dropbox 收跌 1.16%。

中概股阿里巴巴收漲 0.47%，京東收漲 0.99%，百度收跌漲 0.18%，愛奇藝收漲 2.13%，新浪收跌 0.19%，微博收漲 0.8%，虎牙收漲 2.46%，歡聚時代收漲 0.16%。

聯儲會議紀要公布後，加拿大多倫多道明銀行 (CIBC）周三發布研究報告稱，此次發布的會議紀要表明聯準會鴿派情緒開始積累，6 月升息已成定局。

CIBC 分析師指出：「稍後再見！這是聯準會上次會議紀要中釋放的信號，當時聯準會維持利率不變，對於失業率低於長期預期的完全就業水平表示滿意，也表態願意接受通膨暫時高於目標水平。」

歐股跌超 1%，在商品價格下跌和義大利政局的雙重拖累下脫離四個月收盤高位。

富時泛歐績優 300 指數收跌 1.17%，報 1538.85 點。歐洲 STOXX 600 指數收跌 1.10%，報 392.58 點。

德國 DAX 30 指數收跌 1.47%，報 12976.84 點。法國 CAC 40 指數收跌 1.32%，報 5565.85 點。義大利富時 MIB 指數收跌 1.31%，富時義大利綜合股價銀行指數收跌 1.72%。

英國富時 100 指數收跌 1.13%，報 7788.44 點，5 月 22 日以 7877.45 點創收盤歷史最高位。

商品

WTI 7 月原油期貨收跌 0.36 美元，跌幅 0.50%，報 71.84 美元 / 桶。 布蘭特 7 月原油期貨收漲 0.23 美元，漲幅 0.29%，報 79.80 美元 / 桶，連續三個交易日上漲。

COMEX 6 月黃金期貨收跌 2.40 美元，跌幅 0.2%，報 1289.60 美元 / 盎司，徘徊於 2018 年迄今收盤最低位 1289.40 美元 / 盎司和年內迄今盤中最低位 1281.20 美元 / 盎司附近。

外匯

美元指數上漲 0.1%，歐元下跌 0.6%，至 1.1704，創下 6 個月新低。

英鎊下跌 0.6%，至 1.3356，創下 12 月新低。而日元上漲 0.7%，漲幅創今年 2 月來最大，至 110.13。

離岸人民幣（CNH）兌美元北京時間 04:59 報 6.3773 元，較周二紐約尾盤跌 240 點，盤中整體交投於 6.3482-6.3859 元區間。

債市

10 年期美國公債殖利率大跌 6 個基點，至 3.0045%。10 年期德國公債殖利率下跌 5 個基點，至 0.507%。10 年期英國公債殖利率下跌 8 個基點，創下兩個月最大跌幅，至 1.439%。