危機後美最大金融監管改革獲通過 川普簽署改革多德弗蘭克法案

摘要：周四，美國總統川普簽署改革 2010 年《多德－弗蘭克法案》, 這是 2010 年至今美國最大的金融監管改革。本次改革旨在給中小型銀行減輕監管壓力，比如，它將需要面臨聯準會嚴格監管的銀行資產門檻從 500 億美元提高到 2500 億美元。

周四，美國總統川普簽署改革 2010 年《多德－弗蘭克法案》，這是 2010 年至今美國最大的金融監管改革。

川普在簽署儀式上說，「這一切都是關於《多得－弗蘭克》的災難，現在他們修復它了，至少為修復它作出了很大的努力」。「這對我們國家來說是一個非常、非常重要的事情。今天對美國來說真是美好的一天。」

本次改革是為了給中小型銀行減輕監管壓力，比如，它將需要面臨聯準會嚴格監管的銀行資產門檻從 500 億美元提高到 2500 億美元。資產達到 2500 億美元以上才需面臨聯準會更嚴格的監管。這將使美國運通公司以及 SunTrust 銀行這樣的公司避免被認為是「太大而不能倒閉」。這些公司將不需要執行聯準會的年度壓力測試，或者提交所謂的「生前遺囑」－－這兩項為了防止金融災難而設置的安全措施。

本周二，美國眾議院以 258-159 票批准了改革 2010 年《多德 - 弗蘭克法案》的議案，成為去年共和黨入主白宮以來，通過的最大、由兩黨支持的金融監管改革。

支持改革法案的人認為，改革將為中小型銀行減負；而反對者認為，改革之後，如果金融系統崩潰，納稅人將承擔更多責任，或者增加抵押貸款過程中對少數族裔和低收入階層歧視的可能性。

本次議案的通過，也為更大規模的回撤危機後金融監管留下可能性。為了讓眾議院通過本版議案並不加改動，美國參議院承諾將在未來針對眾議院金融服務委員會主席 Jeb Hensarling 提出的另一項議案進行投票，此人恰好是《多德 - 弗蘭克法案》的長期反對者，或設計出更為激進的回撤金融監管方案。

自從川普總統於 2017 年 1 月上台以來，共和黨就將削減法規作為他們的首要任務之一。難得的是《多德 - 弗蘭克法案》的主要支持者民主黨人也幫助國會通過了此項銀行監管改革。17 位民主黨參議員投票支持，33 位民主黨眾議員表示支持。