CEO唱衰電力業務 股息被疑不保 「百年老店」GE跌幅九年最深

去年 8 月從公司醫療業務主管正式接任通用電氣 CEO 的弗蘭納（John Flannery），周三在美國佛羅里達州參加了電氣產品集團（EPG）年度會議。他雖然重申了 2018 年的盈利指引目標，但也承認公司昔日的「現金牛」電力業務（GE Power）在 2020 年前盈利將裹足不前，引發股價深跌。

通用電氣盤中跌幅擴大至 7.7%，接近 2009 年 4 月 20 日大跌 8.4% 所創的單日跌幅紀錄，最終收跌 7.26%，報 14.18 美元，創 5 月 7 日以來最低。2032 年到期、票面利率 3.5% 的公司債券價格跌 2 美分，至 89.86 美分，是發行以來最低。過去兩個月，通用電氣從 4 月 9 日所創 12.83 美元的低點累漲了 20%，今日大跌令人擔心未來的股價走勢。

弗蘭納在會議演講中重申了 2018 年的盈利目標是每股收益（EPS）1 到 1.07 美元，也重申會實現自由現金流目標；預計旗下併購的貝克 · 休斯油氣部門今年至少盈利增長 50%，航空業務盈利也會再漲 15%；電力業務的成本削減也會超過 10 億美元的年內目標。

不過他也承認，由於對公司旗艦款的重型燃氣動力渦輪機需求不振，電力業務到 2020 年前的盈利會裹足不前，很可能無法實現增長。公司也在嘗試修復保險業務和動力服務部門的問題。他認為，市場可能想看到較快轉型，但目前沒有快速的解決方案，彭博社認為這是令股價承壓的主因。

在本次重要的行業會議發言中，弗蘭納還拒絕置評公司業務資產組合的進一步變更，以及 2019 年的股息調整情況，只是表示未來股息取決於現金和資產組合的情況。福斯新聞曾在周二報導稱，通用電氣據悉正在考慮削減或取消未來股息，也符合摩根大通分析師 Steve Tusa 的研報預測。

據《每日經濟新聞》，通用電氣在去年 11 月宣布將季度股息砍半至 12 美分，是金融危機以來第二次減少派息，也是首次非金融危機期間削減派息。在 126 年的發展史上，通用電氣只經歷過兩次削減股息分紅，分別是 1938 年和 2009 年，而 2009 年削減 88.7 億美元的派息也成為標普 500 指數成分股公司歷史上的最高降幅。

本周，通用電氣還同意剝離旗下擁有百年曆史的運輸業務，與列車制動系統製造商西屋制動（Wabtec）合併，交易估值約為 111 億美元，預計在 2019 年完成。市場也一直猜測，公司將首先剝離交通運輸和醫療 IT 等業務資產。不過弗蘭納周三稱，醫療保健和飛機引擎部門保持強勁。

分析認為，弗蘭納拒絕置評的舉動或許說明，未來通用電氣的業務組合會有進一步調整，股息分紅也會進一步減少，因為他在會議上一直強調自由現金流的重要性。在弗蘭納的構想中，通用電氣應該具有更高水平的現金持有、減少對短期融資的依賴，並對員工養老基金作出貢獻。官網顯示，在剝離運輸部門之前，公司擁有發電、油氣、航空、醫療、運輸、可再生能源、金融等八大業務部門。

一個有趣的現象是：EPG 會議最近兩年成了通用電氣的「股價魔咒」。去年出席會議的還是前 CEO 伊梅爾特（Jeff Immelt），當時他認為 2018 年會實現 EPS 每股 2 美元，被很多人批評為「不現實」，會後也遭遇股價深跌，伊梅爾特還在會議結束的三周後宣布退休。與去年同期相比，通用電氣股價跌了 50%，是道指 30 隻成分股中表現最差。