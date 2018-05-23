帝國集團環球控股(00776-HK)授出698萬份購股權

帝國集團環球控股(00776-HK)公告稱，根據公司於2008年11月26日經公司股東批準併採納之公司購股權計劃向若幹合資格承授人授出合共6,980,000股購股權，佔公司於公告日期已發行股本總額的約2.43%。承授人將獲授6,980,000份購股權，將分三批發行。

第一批購股權授出日期為2018年5月23日，已授出購股權數目3,000,000份購股權，行使價每股5.14港元，行使期自2018年5月23日至2022年5月22日(包括首尾日期)。

第二批購股權授出日期為2018年5月23日，已授出購股權數目2,000,000份購股權，行使價每股5.14港元，行使期自2018年11月23日至2022年5月22日(包括首尾日期)。

第三批購股權授出日期為2018年5月23日，已授出購股權數目1,980,000份購股權，行使價每股5.14港元，行使期自2019年5月23日至2022年5月22日(包括首尾日期)。

於所授購股權中，向執行董事陸偉強先生授出1,000,000份第一批購股權，佔公司於本公告日期全部已發行股本的約0.35%。

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