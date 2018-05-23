新華社：中美有意義增加美國能源出口 實現開放條件下的能源安全

新華社5月23日消息，中美兩國19日在華盛頓就雙邊經貿磋商發錶聯合聲明，加強能源貿易合作成為一大看點。雙方同意有意義地增加美國農産品和能源出口，美方將派團赴華討論具體事項。

專家指出，加大從美進口石油、天然氣等能源産品，對於滿足人民群眾對優質清潔能源的需求，加快改善能源結構，推動能源進口多元化，實現開放條件下的能源安全，具有重要意義。

滿足人民群眾對優質能源的需求

剛剛過去的這個冬天，北方局部地區一度出現天然氣供應緊張，使我國對優質清潔能源的強勁需求再次進入公眾視野。

根據統計，2017年我國天然氣消費量達2300多億立方米，同比增長15%，進口天然氣約900億立方米，同比增長近27%。今年一季度，天然氣進口量更是大幅增長37.3%，加快10.4個百分點。

“以天然氣為代錶的優質清潔能源替代，是未來幾十年我國能源消費結構改善的方向。打好污染防治攻堅戰，保障清潔能源供應的重要性更加凸顯。”國家發展改革委能源研究所研究員周大地說。

根據《BP世界能源統計年鑒》，2016年，美國一次能源消費結構中，天然氣佔比超過30%，石油佔比接近40%，煤炭佔比略高於15%。歐洲國家石油和天然氣佔一次能源消費的比重均達到三成。而作為世界第一大能源消費國，中國的一次能源消費結構中，煤炭超過60%，石油佔比不到20%，天然氣佔比剛剛超過6%。

隨著我國經濟轉向高質量發展階段，優質能源供給不足與人民群眾對優質能源的需求不斷增加之間的結構性矛盾日益顯現。“我國對優質能源的潛在需求市場不斷增長，現實改善壓力不斷加大。必須從國家發展和安全的戰略高度，審時度勢，順勢而為，在開放中實現優質能源多元化供應。”周大地說。

在開放中有效利用國際資源

近年來，伴隨我國油氣進口量不斷上升，能源進口多元化戰略成為保障國家能源安全的重要選擇。

從2018年1月原油進口數據來看，目前我國原油進口前10的國家覆蓋了超過80%的原油進口總量，其中一半以上原油進口來自中東地區。

推動能源生産和消費革命，要全方位加強國際合作，實現開放條件下能源安全。

“擴大從美國等國家和地區進口油氣資源，有利於拓展我國油氣進口來源渠道，提升我國在能源領域的話語權，緩解地緣政治等不確定因素對國内油氣供應的負面衝擊，提升能源安全。”中國社科院世界經濟與政治研究所研究員王永中說。

國家發展改革委能源研究所副所長王仲穎說，在我國能源綠色低碳轉型過渡期内，進一步擴大能源進口來源和進口規模，有助於彌補國内綠色能源開發的不足，平衡國内不斷增長的需求，在開放中推動我國構建清潔低碳、安全高效的能源體系。

擴大對美能源進口構建中美雙赢格局

近年來，通過頁岩油氣革命，美國油氣産量大幅提高，開拓國際能源市場、增加能源産品出口成為其重要選擇。

王仲穎說，中國這個世界最大的能源消費市場加大從美國進口能源，將為美國帶來就業、投資和經濟發展等一系列潛在效益，有利於推動中美貿易平衡。

“加快中美雙方能源相關基礎設施建設和銜接，鼓勵中國企業參與基礎設施建設，盡快打通美國能源出口到中國的通道和港口瓶頸，這對兩國乃至全球能源市場來說都將是巨大貢獻。”王仲穎強調，進一步擴大油氣市場開放力度，也將倒逼我國深化油氣體製機製改革，加快石油、天然氣市場體系建設，增強能源定價權。

周大地指出，下一步還有大量工作要做。中美雙方企業將通過公平的商業談判，推動基礎設施建設、長期訂貨合同等一系列具體措施加快落地，盡早讓兩國人民從中獲益。

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