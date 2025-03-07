〈能源盤後〉川普關稅些微讓步 原油盤整微升 結束連4日跌勢

鉅亨網編譯許家華 2025-03-07 06:02

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原油期貨價格周四小幅上漲，因美國對近期關稅的讓步提升了市場風險偏好，讓油價自前一交易日觸及的近 6 個月低點回升，結束了連續四天的下跌，但仍低於每桶 70 美元的水準。

能源商品價格

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5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 16 美分或 0.2%，收每桶 69.46 美元。

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 5 美分或 0.1%，收每桶 66.36 美元。

4 月交割汽油期貨價格下跌 1.7%，收每加侖 2.1012 美元。

4 月交割熱燃油期貨價格下跌 0.8%，收每加侖 2.2238 美元。

4 月交割天然氣價格下跌 3.3%，收每百萬 Btu 4.302 美元。

市場驅動力

由於擔心川普激進的關稅措施將引發全球貿易戰，油價受到壓制。此外，OPEC+(石油輸出國組織及其盟友) 本周稍早宣布，將按照計畫從 4 月開始取消生產限制，這也對油價造成壓力。分析師普遍本預計還會進一步延後。這些致使原油期貨價格多日走跌至前一日收在 9 月 10 日以來的最低點。

WTI 和 Brent 原油周四盤整，凱投宏觀 (Capital Economics) 經濟學家表示：「OPEC+ 最近確認，打算從 4 月起繼續逐步增加石油產量，而這與全球石油需求持續疲軟的跡象相吻合。儘管 OPEC+ 給自己留出了足夠的迴旋餘地以便未來再次改變主意，但我們對 2026 年底油價的預測的下行風險越來越大，且我們對 2026 年底油價的預測本已低於普遍預期。」

凱投宏觀預計，到 2026 年底，Brent 原油價格將達到每桶 60 美元。

美國關稅豁免帶來市場喘息

油市和更廣泛的金融市場因美國總統川普對汽車製造商提供的關稅讓步而獲得一些緩解。川普表示，汽車製造商將有一個月的時間來適應 25% 的關稅。

此外，還有報導稱川普正在考慮對農產品如鉀肥和化肥提供豁免。這些豁免令市場感到放鬆，預期川普的關稅對經濟的影響將不如最初預期的那麼嚴重。交易者也押注川普將在內部和外部壓力下縮減關稅。

然而，川普表示將在 4 月初實施更多關稅，包括對等措施。

OPEC 增產與美國庫存壓力

儘管如此，交易者對美國對中國、加拿大和墨西哥的貿易關稅增加感到緊張，並對 OPEC 及其盟友本周同意自 2022 年以來首次增加產量的預期感到擔憂。

根據美國能源資訊局（EIA）的報告，上周美國原油庫存成長超出預期，受到季節性煉油廠維護的影響，而汽油和蒸餾油庫存因出口增加而下降。

此外，美國的石油需求顯示出進一步疲軟的跡象，根據路透社的報導，美國水上進口在 2 月降至四年來的最低點，主要是因為運往東海岸的加拿大原油減少。

Pemex 尋找亞洲與歐洲買家

墨西哥國家石油公司 Pemex 正在與包括中國在內的潛在亞洲和歐洲買家洽談，以應對日益嚴重的美國貿易關稅。該公司在 2024 年將超過一半的產量出口至美國，但由於供應鏈因預期美國關稅而轉變，1 月的出口大幅下降。