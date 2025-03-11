美國能源部長：可能取消對加拿大石油與天然氣關稅

鉅亨網編譯段智恆 2025-03-11 02:00

‌



美國能源部長萊特 (Chris Wright) 周一出席標普全球 (S&P Global) 舉辦的「CERAWeek」能源大會，他表示根據目前的討論，美國有可能會取消對加拿大石油和天然氣進口的關稅，並恢復兩國之間的自由能源貿易。

萊特在這場於休士頓舉行的全球能源大會上對記者表示，川普政府內部及與貿易夥伴之間正在積極討論關於關稅問題的事宜，這一問題已經破壞了美國和加拿大之間的關係。

‌



當被問及是否有可能達成一項協議，取消能源關稅時，萊特表示：「這種情況確實是可能的。現在還太早說，但我會說，我們與加拿大、墨西哥和所有貿易夥伴之間的對話是積極進行的。」

川普政府上周對來自加拿大的大多數進口商品徵收 25% 的關稅，對能源產品徵收 10% 的關稅。然而，川普隨後暫停對受《美墨加協定》(USMCA) 涵蓋的產品徵收關稅，至少要等到 4 月 2 日才能重新啟動。對於哪些能源產品符合該協定的規定，目前存在相當大的不確定性。

加拿大亞伯達省 (Alberta) 省長史密斯 (Danielle Smith) 也來到 CERAWeek 大會，與美方官員和企業高層進行討論，強調她所在省份的能源出口對北美能源安全至關重要。她表示，如果關稅威脅仍然存在，加拿大迫切需要擴大進入其他市場的管道，包括歐洲和亞洲，以減少對美國的依賴。

史密斯表示：「我認為關稅的暫停讓我們鬆了一口氣。我也可以告訴你，10% 的關稅對行業來說要比 25% 的關稅容易應對得多。25% 的關稅將是毀滅性的，甚至可能導致一些美國煉油廠不得不關閉。」

她認為，美國生產商和煉油商成功說服川普，至少考慮對加拿大能源徵收較小的關稅，因為兩國市場高度整合。

史密斯說：「我認為美國有很多增值產品，因為能夠以折扣價格獲得我們的石油和天然氣資源。所以我會在這裡強調這一點。我認為我們應該對這一關鍵資源徵收零關稅，我希望這一政策能夠持續下去，一直到 4 月 2 日，我們看看反向關稅的影響。」

萊特曾作為前能源高層並堅定支持石油和天然氣產業的人，他表示關於關稅及其貿易權衡問題在川普政府內部是一個「激烈辯論」的話題。他說：「最終結果會是什麼？我們無法確定。但這絕對不是一個近乎宗教式的僵化觀點。這是一次關於如何為美國人民謀取最大利益的對話。」