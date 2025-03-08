〈能源盤後〉美擬填滿SPR 俄稱增產決定可逆轉 供應可望趨緊 原油漲逾1%
鉅亨網編譯許家華 2025-03-08 06:00
原油期貨價格周五 (7 日) 收高，係因有報導稱美國計劃將國家戰略石油儲備補充至滿載狀態，這將導致全球供應縮緊。另一個支撐油價的力量來自俄羅斯的消息。俄羅斯副總理表示，如果市場出現不平衡，OPEC+ 可能撤銷 4 月起增產的決定。
然而，原油價格本周收盤走低，美國基準的 WTI 原油價格連續第七周下跌，係因投資者擔心關稅將減緩經濟和能源需求。
能源商品價格
市場驅動力
Velandera Energy Partners 董事總經理 Manish Raj 表示，石油市場樂見美國可能補充戰略石油儲備的消息。由於報導稱，超過 3 億桶原油將運往美國成為其戰略石油儲備 (SPR)，「這些原油將與商業需求競爭，這肯定導致市場吃緊。」Raj 說。
彭博新聞社周五報導，美國能源部長 Chris Wright 周四受訪時表示，美國計劃尋求高達 200 億美元的資金來實現川普總統補充戰略石油儲備的目標。
川普在 1 月就職演說中承諾要補充 SPR「直至滿載」，目前 SPR 有 3.953 億桶原油，而滿載將會是 7.14 億桶。
原油周五上漲，但此前周三 WTI 和 Brent 原油期貨價格跌至 9 月 10 日以來的最低收盤價，係因隨著各國對川普的關稅計畫做出反應，市場擔心全球貿易戰將引發經濟急劇放緩甚至衰退。
Exinity Group 首席市場分析師 Han Tan 表示，在川普持續發出關稅威脅的背景下，油價「正在探索更大的下行空間」。
川普周五向媒體表示，美政府可能最早於今天對加拿大實施新的對等關稅。先前預計對等關稅將於 4 月 2 日實施。
另外，OPEC + 先前宣布 4 月起撤除減產限制，令油價承壓，但根據路透社報導，俄羅斯副總理 Alexander Novak 周五向媒體表示，如果市場失衡，「我們總是可以採取相反的措施」。
分析師表示，除了周五的反彈之外，原油的價格走勢表明空頭仍然控制著市場。「只要市場仍然擔心更多的供應會湧入疲軟的全球經濟，石油就不太可能持續復甦。」Han 說。
- 從機票到股票！投資日本正是時候？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈能源盤後〉川普關稅些微讓步 原油盤整微升 結束連4日跌勢
- 〈能源盤後〉川普關稅些微讓步 原油盤整微升 結束連4日跌勢
- 〈能源盤後〉關稅擔憂 OPEC+增產 原油連跌4日 收9月以來最低點
- 〈能源盤後〉OPEC+擬4月起增產 Brent原油跌至去年9月來最低
下一篇