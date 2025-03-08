〈能源盤後〉美擬填滿SPR 俄稱增產決定可逆轉 供應可望趨緊 原油漲逾1%

鉅亨網編譯許家華 2025-03-08 06:00

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原油期貨價格周五 (7 日) 收高，係因有報導稱美國計劃將國家戰略石油儲備補充至滿載狀態，這將導致全球供應縮緊。另一個支撐油價的力量來自俄羅斯的消息。俄羅斯副總理表示，如果市場出現不平衡，OPEC+ 可能撤銷 4 月起增產的決定。

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能源商品價格

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 90 美分或 1.3%，收每桶 70.36 美元，本周下跌 3.4%。

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 上漲 68 美分或 1%，收每桶 67.04 美元，本周下跌 3.9%，為連續第七周下跌，創 2023 年 12 月以來最長跌勢。

4 月交割汽油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 2.11 美元，本周下跌 5.1%。

4 月交割熱燃油期貨價格下跌近 0.4%，收每加侖 2.22 美元，本周下跌 4.3%。

4 月交割天然氣價格上漲 2.3%，收每百萬 Btu 4.40 美元，本周大漲 14.7%。

市場驅動力

Velandera Energy Partners 董事總經理 Manish Raj 表示，石油市場樂見美國可能補充戰略石油儲備的消息。由於報導稱，超過 3 億桶原油將運往美國成為其戰略石油儲備 (SPR)，「這些原油將與商業需求競爭，這肯定導致市場吃緊。」Raj 說。

彭博新聞社周五報導，美國能源部長 Chris Wright 周四受訪時表示，美國計劃尋求高達 200 億美元的資金來實現川普總統補充戰略石油儲備的目標。

川普在 1 月就職演說中承諾要補充 SPR「直至滿載」，目前 SPR 有 3.953 億桶原油，而滿載將會是 7.14 億桶。

原油周五上漲，但此前周三 WTI 和 Brent 原油期貨價格跌至 9 月 10 日以來的最低收盤價，係因隨著各國對川普的關稅計畫做出反應，市場擔心全球貿易戰將引發經濟急劇放緩甚至衰退。

Exinity Group 首席市場分析師 Han Tan 表示，在川普持續發出關稅威脅的背景下，油價「正在探索更大的下行空間」。

川普周五向媒體表示，美政府可能最早於今天對加拿大實施新的對等關稅。先前預計對等關稅將於 4 月 2 日實施。

另外，OPEC + 先前宣布 4 月起撤除減產限制，令油價承壓，但根據路透社報導，俄羅斯副總理 Alexander Novak 周五向媒體表示，如果市場失衡，「我們總是可以採取相反的措施」。