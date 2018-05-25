去年投資美債失利怕了 日本銀行轉向購買法國國債

彭博社報導，日本過去為美國國債最大的持有者，但在去年投資失利後，今年儘管 10 年期美債殖利率已攀升至 2011 年以來新高，許多日本大型機構型投資者仍持觀望態度，尚未加碼進場。

日本靜岡銀行總裁董事長 Hisashi Shibata 接受彭博訪問時表示：「由於美債殖利率預計會攀升，我們必須謹慎並觀察市場，我們需注意殖利率曲線倒掛的風險，避免因外債蒙受損失，而如果我們選擇持有，我們必須確保有一定程度的殖利率利差，這樣才能持有債券至到期日。」

2016 年 11 月，川普在美國總統大選獲得勝利，10 年期美債殖利率在 5 週內上漲 75 個基點，美債價格走跌。截至 2017 年 3 月的財年，靜岡銀行因債券損失 373 億日元 (約 3.4 億美元)，其中損失大部份來自美債，為日本前 5 大地區銀行集團中損失最大的。

將焦點轉回今年，由於市場預期聯準會今年可能會升息 3 至 4 碼，10 年期美債殖利率一度攀升過 3% 關卡，債券價格則下滑，24 日則因川普退出與北韓領導人金正恩的高峰會，10 年期美債殖利率略為下滑至 2.9779%。

10 年期美債殖利率走勢

而在歐洲等其他市場，政治風險重回市場，同樣使日本銀行業在購債方面持謹慎態度。由於義大利新組成的民粹政府，計畫增加對支出並減少稅收，直接挑戰歐盟的預算限制，義大利 10 年期國債殖利率本月上漲超過 60 個基點，。

Shibata 週一表示：「我們不會大幅提升持有歐債，只會在可控制範圍內持續投資，儘管利差很大，我們也不會考慮義大利，因為我們不會投資無法正確評估情況的產品。」

靜岡銀行指出，在 3 月份該行持有的 2570 億日圓外債中，大約 90% 是美國證券，10% 是歐洲，主要來自法國，相比之下，兩年前該行持有國際證券價值高達 6400 億日圓。

數據顯示日本投資者減持長期美債，增持法國長期主權債

日本國債

美債並不是今年靜岡銀行唯一保持謹慎態度的證券，該銀行亦不打算積極提升日本國債的持有量，持有水平約與去年接近，在 6000 億日元左右的水平。

Shibata 表示：「日債在殖利率水平方面並不具吸引力，但是，站在做為日本央行的抵押品，或是對沖股票風險的角度，須持有一定水平的日債。」