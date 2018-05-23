〈油價80大關〉OPEC：原油供給復甦 美油產量估創2014年來新高

非石油輸出國家組織 (OPEC) 的全球石油供應量，已從 2016 年供應量萎縮的情況中恢復，當中以美國產量增加最為顯著，但 OPEC 警告，由於地緣政治、中美貿易緊張局勢以及美國關稅政策，原油市場未來仍存在不確定性。

OPEC 上週發布的每月石油市場報告 (MOMR) 指出，由於價格上漲，2017 年非 OPEC 成員國的原油供應量上升 87 萬桶 / 天。然而，資本支出僅年增率 2%，與 2014 年相比下降了約 42%。

美國緻密油行業成為例外，2017 年的投資年增率超過 42%，至約 1380 億美元。MOMR 指出，隨著原油價格走強，2017 年下半年出現更大的擴張。研究人員表示：「容易取得的資本，廉價資金和產量避險造就此趨勢。」

緻密油 (tight oil) 是一種另類的石油資源，有低密度的特點，且油質較輕。

去年 11 月，美國原油產量超過每天 1000 萬桶，原因為本土緻密油供應持續受益於單位價格得下降和營運效率的提升。MOMR 研究人員估計，2016 年下半年至 2017 年第 3 季，緻密油的最終開採量估計平均上升 20%，而 2014 年至 2017 年間，油井平均每單位成本下降超過 1/3。

個別國家產量

去年非 OPEC 成員國原油產量增長中，約 86% 來自美國，其次是加拿大、哈薩克和巴西。墨西哥、中國和北海產量則出現下滑。

非 OPEC 國家的原油供應量在 2017 年已從萎縮中反彈，今年預計持續增長

與去年的日產量相比，今年非 OPEC 的原油供應量預計增長 170 萬桶 / 天，89% 的成長來自美國，加拿大、巴西、英國和哈薩克的產量也有望增長。OPEC 預測今年美國的產量將增加 150 萬桶 / 天，94% 的增長來自緻密原油和非傳統液化天然氣。

投資項目

OPEC 表示：「以全球來說，預計 2018 年將有 269 個項目獲得批准，目前有 30 個項目正在進行最終的投資決策 – 排除緻密油 - 其中 54% 的項目將在陸上，而 46% 在離岸，在新項目下，巴西具有最大的成長潛能。」

今年年底前，加拿大和巴西所增加的緻密油產量應能進一步支持非 OPEC 的供應量。美國石油生產商則面臨來自股東的壓力，在資本支出上較為節制，並且要確保回報。MOMR 預測，非 OPEC 的石油開採商今年的總支出將比 2017 年增長 3.5%。

MOMR 的數據顯示：「全球頁岩油的投資，主要集中在美國，預計 2018 年同比增長 20%，2019 年成長率則回落至 16%。」

未來風險

OPEC 的專家警告說，未來幾個月地緣政治不穩定的情況，可能會繼續影響全球石油供應。此外，川普的政策可能會影響全球市場，其中包括鋼鋁關稅，以及與中國的貿易談判。

OPEC 表示：「必須密切監控貿易關稅領域，因為潛在的報復行為和持續的不確定性，可能會對成長造成負面影響，並可能產生更嚴重的經濟後果。可能導致全球通膨上升，商業期續下滑以及其他可能會影響全球經濟持續增長的因素。」

「對俄羅斯的進一步制裁，以及退出伊朗核協議，為其餘可能成為未來不確定的因素，將影響美國經濟和全球貿易。」