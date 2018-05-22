油價難再漲 渣打：將在每桶55至75美元間徘徊

國際油價走揚，但渣打銀行預期，漲勢難以延續，未來 1 年內，油價將在每桶 55 至 75 美元之間徘徊。

根據 CNBC 報導，渣打銀行固定收益、貨幣及商品投資策略部主管 Manpreet Gill 表示，油價難續揚，主因在於供需基本面。

委內瑞拉總統大選落幕，現任總統 Nicolas Maduro 獲得連任，但其「勝選」被認為與買票、重複投票等舞弊行為有關。

對於上述情形，美國嚴厲譴責，稱之為「對民主的侮辱」，並揚言對委國祭出經濟制裁，禁止美國公民與該國進行原油及其他資產交易。

美國先是退出伊朗核協議，現又揚言制裁委內瑞拉，擔憂伊朗和委內瑞拉原油出口大減的情緒，使國際油價大漲。

不過，Gill 認為，長期來看，市場供需終將回歸平衡，甚至會出現供過於求的情形，「相對於需求，可能會有更多供給。」

Gill 強調，屆時，原油價格將面臨下行壓力，預估未來 1 年內，油價會在每桶 55 至 75 美元之間徘徊。

台北時間週二 (22 日) 晚間 6 點 25 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.56%，至每桶 79.66 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.42%，至每桶 72.54 美元。