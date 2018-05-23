〈油價80大關〉傳OPEC最快6月放寬石油產量限制 可望增產

週三 (22 日) 布蘭特油價盤中繼續上揚，一度價格再度站上每桶 80 美元的整數大關，創下 2014 年底以來的最高水準。

布蘭特原油日線走勢圖 (近一年以來表現)

外電報導，據消息人士透露，因應市場對伊朗和委內瑞拉供應量的擔憂，以及華府對油價漲勢過頭表態，OPEC 可能最快 6 月就會提高石油產量。

上週原油價格也曾一度突破每桶 80 美元關卡，而隨著油價的大幅上攻，OPEC 國家也正開始討論會員國何時可以增產？各會員國又應該增產多少？

先前 OPEC 國家和以俄國為首的非 OPEC 產油國已同意每日減產約 180 萬桶直至今年年底，以降低全球石油高度庫存，但現在庫存量已經下降至接近 OPEC 的目標。

一位海灣石油的消息人士透露，「現在所有選擇都擺在檯面上。」他補充，最快可能 6 月就會作出增產的決議，6 月是 OPEC 下次決定生產政策的會期，但目前尚不清楚 OPEC 將會放寬產量限制的具體數字。

另一消息人士透露，OPEC 與非 OPEC 聯盟可能選擇放鬆對減產協議的高度遵守。4 月時，該聯盟遵守協議的程度達到前所未有的 166%，意味著減產量遠遠超過目標。

第二位消息人士表示，「我們仍在研究不同的情況。」他補充，就算 OPEC 6 月時決定放寬產量限制，也要耗上 3-4 個月的時間才會發揮效用。

「增產也是其中一個選項。」一位消息人士說。

由於爆發經濟危機，委內瑞拉產量下降，這讓 OPEC 與其聯盟實現了比預期更深度的減產。

消息指出，沙國能源部長 Khalid al-Falih 本週將與俄國和 UAE 代表見面討論此一議題。

到目前為止，雖然全球庫存下降至 OPEC 預期水準，且石油消費國家也紛紛擔心油價上漲會挫傷需求，但 OPEC 仍表態沒有放寬減產限制的必要。

但消息人士稱，全球石油庫存快速下降、美國退出伊朗核協恐衝擊石油供應量，加上委內瑞拉石油生產崩潰，這些促成了 OPEC 想法的轉變，而美國表態擔心油價漲勢過高，這讓 OPEC 開啟了內部討論。

美國川普總統上個月控訴 OPEC「人為地」提高油價。

OPEC 最具影響力的能源部長 Falih 表示，他上週致電 UAE、美國和俄國以及大型石油消費國南韓的能源相關部首長，以協調「舒緩全球市場焦慮的全球行動。」

本月稍早，一位 OPEC 消息人士告知媒體，沙國正在監測美國退出伊朗核協對石油供應量的衝擊程度，也準備好對抗任何短缺狀況，但沙國不會單獨行動來補足短缺。