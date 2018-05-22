美揚言制裁伊朗、委內瑞拉 分析師：低油價時代已死

美國揚言對伊朗、委內瑞拉祭出經濟制裁，擔憂兩國原油出口大減的情緒，使油價飆漲；對此，Energy Aspects 首席石油分析師 Amrita Sen 今 (22) 日直言，低油價時代已死。

委內瑞拉總統大選落幕，現任總統 Nicolas Maduro 獲得連任，但其「勝選」被認為與買票、重複投票等舞弊行為有關。

對於上述情形，美國嚴厲譴責，稱之為「對民主的侮辱」，並揚言對委國祭出經濟制裁，禁止美國公民與該國進行原油及其他資產交易。

美國先是退出伊朗核協議，現又揚言制裁委內瑞拉，擔憂伊朗和委內瑞拉原油出口大減的情緒，使國際油價大漲。

根據 CNBC 報導，Sen 認為，低油價時代已成過去式，「死了好一陣子」。

另一名能源分析師 Dan Yergin 指出，委內瑞拉的原油出口量，目前已降至每日 110 萬桶，風險頗大。

Yergin 稱，美國的經濟制裁，不見得會直接針對原油，但絕對會讓委國產業陷入癱瘓，「缺人力、沒設備，你不會想在那裡經營企業，簡直一團糟。」

台北時間週二晚間 7 點 09 分，CNBC 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.45%，至每桶 79.58 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.30%，至每桶 72.46 美元。