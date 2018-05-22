百度搜索公司總裁向海龍：每年都傳我要離職，是時候出來做些解釋

平時向海龍本人除了出席百度一些營銷類峰會外，幾乎不對外做任何宣傳，但他在百度根基非常深厚，這基本是他第一次這樣面對媒體和外界。

5月22日下午，在2018年百度聯盟峰會後，百度高級副總裁、搜索公司總裁向海龍，百度副總裁、搜索公司CTO鄭子斌，百度副總裁吳海鋒，百度搜索公司運營總經理曹越接受了媒體群訪，對百度近期的一些問題進行了解答。

向海龍在2005年百度收購上海企浪網絡科技有限公司後就加入百度，至此已有14年，他掌管了百度的大搜索體系，等於掌管了百度九成左右的營收，名副其實的「錢袋子」。

而平時向海龍本人除了出席百度一些營銷類峰會外，幾乎不對外做任何宣傳，但他在百度根基非常深厚，這基本是他第一次這樣面對媒體和外界。

「我因為個人性格原因不太主動接觸媒體，十四年精力都在內部，很少出面和大家見面溝通，我其實內心是很內向的人，我更喜歡去了解一些業務」，向海龍在采訪前表示，「pr部門找到說我再不出來解釋不行了，我每年都要傳離職，最近感覺到傳得很勤，一個月一次，特別頻繁，加上最近公司管理層發生變化，又開始傳了。昨天我來參加峰會，我們內部員工開了會，評論我的也很多，公司也做了很多解釋。」

對於陸奇的離職，向海龍認為，「我說什麼大家也不太相信。昨天陸奇在內部說明，他不再做coo，的確是他個人家庭的原因，他真是和robin 20多年的交情，他自己也說了，我實際上是他的下屬，這一年多其實也工作很愉快的。我個人看到傳聞特別多，大家也別太在意。」

「我在百度14年，我是自己創業了，百度再把我(公司)收購進入百度，從做營銷到做商業產品。我們搜索公司成立兩年時間了，我們團隊希望給用戶帶來價值。用戶產品如何和商業產品融合，我們內部也做了很多，想要做好產品、做好創新。我今天講了新視代，我也希望整個搜索公司給社會和百度都創造很多價值。」向海龍說。

以下為百度高管採訪摘錄：

問：為什麼陸奇的離職說跟你有關？

向海龍：我是一個比較理性的人，不在乎沒有根據的話，更重要的是看長期。

問：百度最高決策誕生的流程是怎樣的？

向海龍：對搜索公司來講已經是相對獨立的，我和我團隊來決定。每年兩次溝通會，大的戰略在成立時就制定好了，之後每六個月開一次戰略溝通會，一方面講戰略執行情況，也會做一些微調。互聯網行業發展特別快，但基本不會有大的調整，

和搜索相關的就自己來做決策，除非一些資源層面找集團公司來協調。百度整體的決策是集團的公司，我是參與者之一。

問：百度有沒有考慮過取消某些垂直類廣告？

向海龍：我認為整個互聯網廣告的真實性是非常重要的，這是用戶體驗基礎。在真實性基礎上，很早就提出了加V的項目，企業在我們這裏有專門的標志。真實的企業如果有問題，我們能找到在法律上承擔責任的人。針對醫療類公司加V會更加嚴格一些，比如資質等，另外也會實地驗證，派人到當地去考察是否真實。

另外一個是相關性的問題，很多人詬病百度正基於此，比如去搜中日友好，得到結果有可能不是這個醫院。我們對此進行了更大幅度的提升，相關性匹配不好，可能有誤導的情況，有種上當受騙的感覺。今年我們做了很多去提升相關性，這方面算法是否準確屬於機器學習的問題，我們希望減少這方面的誤會。

我們想過通過聚合卡片的方式來解決，例如給你提供一個卡片，給用戶保證選擇的過程中有主動權，這樣被誤導的可能性會變少。我們也希望通過這一方式提升垂直領域上體驗，對產品做升級，因此計劃把網站檢索的情況全部落到熊掌號上。有一些被我們收錄的網站可能在收錄後去更新一些誇大的內容或者被黑，為了避免這種情況，我們把一些危險的行業放到我們的服務器上，一旦網站發生改變我們就會知道，保證了他們網站的信息不被篡改，所以我們想先在醫療行業去覆蓋，不在熊掌號上就搜不到。

問：陸奇曾經想把一些垂直領域的廣告取消，但遭到反對，有這樣的情況嗎？

向海龍：從來沒聽說過。

問：昨天robin百度會出一款簡單搜索的app，和目前有什麼不同？

吳海峰：我們覺得未來搜索可能會有變化，需要更有創新力的搜索產品。首先，我們要強調用戶的自然交互，未來大家會發現裏面都是視頻結果、語音結果；第二，搜索都是按照用戶的需求去看，可以實現搜索一個詞時進入不同的模式。

問：如何評價陸奇的改革動作？

向海龍：昨天robin已經回答了。

問：百度在ai領域做了很多布局和投入，很多人說百度已經all in AI，搜索是不是不重要了，現在搜索在百度什麼地位？

向海龍：百度自成立那天起就是AI公司，但現在大家片面去理解AI是和智能硬件的結合。我們做的feed產品也是AI，搜索公司成立的使命就是人找信息，信息找人，這就是AI驅動的。

實際上百度除了搜索業務，其他也都是基於AI在做，整個公司都是被AI驅動的公司，內部也有很多AI應用的落地。第一個落地的是搜索，搜索很重要，我們會一直做下去，還有更多的創新，包括視頻，會顯得搜索更重要。（註：他說百度做AI不是狹義理解全在無人車、度OS上，搜索也都是基於AI的產品）

問：今年以來關於信息分發，個性化推薦引發價值觀的問題，究竟機器算法有沒有價值觀的問題？

吳海峰：首先算法和價值觀是個熱門話題，我的理解從百度公司談起。百度作為平台型公司，深知對中國網民的影響大，所以我們必須承擔對人和社會的責任。我們去年更新的使命，其實要構建一個真善美的內容生態，用優質不低俗的內容滿足用戶的需求。

搜索公司的產品，就是讓人們平等找到信息，讓大家獲取更多應該獲取的知識。那些人工運營或者算法都是手段，算法組合起來是有價值觀傾向的，所以這個問題我認為不能簡單理解算法的價值觀問題，要把產品的價值觀導向做上去。我們做了很多的工作，比如和人民日報聯合的項目，從內容源頭上做一些工作，讓內容不合適的部分越來越少，越來越幹凈。

在算法上，AI算法最原始的應用就是對內容理解，雖然做不到百分之百，但在技術上不斷投入，要把信息和內容的過濾做得更好。我們的確應該承認，只使用技術距離理想有差距，所以加入了人工審核，所以我說人工和算法都是手段。

問：有媒體關註到搜索結果在醫療上有廣告信息，這個一直都有，尺度把握上的問題，究竟哪些服務醫療的機構可以投入廣告？

曹越：百度對於做廣告的企業有嚴謹的審核機制，要提供營業執照、醫療結構的許可證，這兩點是在線下合規，還會通過銀行打款來實現保證是真實的。

問：是不是存在不同客戶端上的標準？有沒有被仿冒的？

曹越：百度是一個推廣後台，由廣告主自己來操作推廣的屬性，決定在哪個客戶端、哪個時段投放廣告。我們現在看到的差異，根源來自網民的差異，而廣告主無論是在哪裏投放都是隨著網民行為的變化，百度是沒有標準和引導的。

百度對尋址類一直有保護措施，從早年到現在積累了2萬個尋址類的保護，不允許做廣告，但被媒體發現落網之魚。這讓我們發現僅僅靠自己是不行的，需要與更多的機構和外界合作去規範，對尋址結果進行保護。

問：跟醫療相關的需求重要性會更高，百度做了哪些舉措？

曹越：醫療和其他行業不一樣，涉及生命安全。百度對於醫療行業客戶的引入有嚴謹的標準，之前有一些違規，去年下線了近60多萬家賬號和5千多條違規廣告，僅僅針對醫療行業的風控詞表就是30多萬。我們在更好地進行醫療廣告管理，但依然任重道遠。

我們也會一直加強，有一些具體的措施，首先更清晰標註廣告和自然搜索結果；第二對於醫療機構進行廣告宣傳的，會把醫療機構的名字在廣告中標識，在醫療行業包含的所有行業需求結果上，進行必要的風險提示。百度以往做的很多是基於百度平台的行為，但做到這一步還不夠，要加強對廣告點擊之後的管控和落地頁的監控。另外也希望引導網民在百度的平台提交反饋的意見，讓百度理解服務的醫療廣告主的真實情況，在排序上有更好的判斷。

我們也在提升醫療的可信度，會有很多醫療機構在自然結果中推廣，我也會和百度內部團夥和其他外界機構、科普平台合作，全面讓真實醫療信息觸達網民。

此外，我們也會和政府加大合作，和市場監管部門打擊各種違規行為和不良行為。

問：什麼在決定百度商業廣告的排序規則？

鄭子斌：我們2009年上線鳳巢，有很多因素決定排序，比如廣告的質量、廣告主網站的落地頁的質量，還有對用戶信息個性化推薦的技術等等。我們有非常龐大的機器學習系統去預判用戶是否會接受這個結果，通過這些來決定排序，價格只是中一個因素，廣告主的信譽和資質也是關鍵因素。

問：有些網民通過百度去搜索一些網頁，就會接到電話。對方說是百度給的，這種情況是為什麼？

鄭子斌：這是一個誤會。從網民搜索到落地頁，百度在中間沒有辦法通過技術手段獲取網民的手機號。這種情況主要是因為黑色產業行為，黑客到網站布置一些違法代碼，通過運營商系統的漏洞，獲取到這個網站的用戶的手機號。過去百度的安全部門花了很多精力去打擊黑產，我們也不斷加強技術手段，去確保網站是安全的，沒有被黑色產業侵入。但這是一個貓捉老鼠的遊戲，總有一些漏網之魚，我們也是持續不斷去做這些打擊活動。從2016年和公安在多起黑產打擊案中合作，這是我們持續要合作努力的工作。

問：我們從18年前開始用百度，這種搜索用戶的交互方式並沒有發生什麼變化，你怎麼看待搜索用戶體驗的提升和創新？

吳海峰：這是在說我們創新不夠。我也是搜索的老兵，學校一畢業開始做搜索，已經12年了。在我心裏沒有這麼悲觀，我為這份事業努力，看著每天進步。

大家每天都在用就覺得一樣，其實你看今年和五年前、十年前的能力不一樣。從第一天開始，它就是人工智能的產品。如果做好了，每個人都有一個「秘書」和「管家」。為了達到這一目標，我們一直在做圖片理解、語義理解、讓機器懂人，讓人懂機器，大家作為用戶感知不會強烈，比如有一個視頻很火，「女孩子花點錢怎麼了」，你試試打開麥克風去搜搜就知道了。

第二是搜索場景的拓展，以前是在PC上，現在在手機上。還有智能家居產品，我們發布了「小度在家」，我心中它就是新一代的搜索產品，它就是搜索團隊做的。

第三是生態的拓展，整個社會的發展使人的消費需求提升，內容生產者有更多的責任。我們會打造一個基於熊掌號的新生態。如果大家有孩子出現一些小狀況，我建議你們用語音搜索，用在線問診問醫生。現在搜索團隊的同學，包括我，真的就用這種方式找醫生，體驗非常好。

最後，簡單搜索的app，融合了我們最新的語音、圖像技術，產品理念打造的產品，我們希望產生新的搜索產品的實踐。

問：德邦事件，怎麼發生的？

曹越：德邦的事情讓百度壓力很大，內部分析了一下，就是百度不知道的“李鬼”把它推薦給了網民，德邦其實是有保護的。這個「李鬼」偽造了一份授權書。我們也跟德邦進行了溝通，拿到了一份真實的列表，對假的進行了下線處理，我們也對被假品牌授權欺騙的網民做了賠償。

這暴露出百度在搜索方面存在漏洞，缺少通過文件自身識別的能力。我們也會和品牌進行溝通，拿到真實的授權書，不再出現這種情況，

向海龍：我們對企業的認證的確存在很多挑戰，我們也做了很多工作，和工商局合作去核實，中間也有一些造假的情況，對接品牌之後提高了準確性。再後來我們升級了銀行對公賬號。

這個德邦加盟店還暴露出一個問題，我們應該去跟品牌打通，去核實他們授權的公司。我們也感覺到在審核的門檻上要不斷的提升，希望未來大家多給一些反饋，也希望和政府和社會團隊有更多合作。

來源：界面新聞

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