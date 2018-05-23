雅居樂(03383-HK)簽署等值超過100億港元銀團貸款

雅居樂集團(03383-HK)公布與多間銀行簽訂一項等值超過100億港元的銀團貸款協議(附帶額外25億港元增額權)，為期四年，主要用作集團日常營運資金、為部分短期債務再融資及延長債務年期。是次貸款包括港元定期貸款及美元定期貸款，年期為四年，年息率為香港銀行同業拆息或倫敦銀行同業拆息加395個點子。

雅居樂持續獲得銀行業界的熱烈支持，由於超額認購，最終貸款金額由等值60億港元大幅增加至等值約103.9億港元，並附帶與其他增額貸款方簽訂的額外25億港元增額權。

雅居樂管理層表示，繼2016年與多家銀行簽訂一項約67.07億港元的銀團貸款協議後，是次銀團貸款繼續獲得銀行業界的鼎力支持，銀團貸款金額不僅大幅度上升，貸款年期亦由以往的三年增加至四年，充分反映銀行業界對雅居樂的未來發展及企業管治充滿信心。集團將繼續以穩健發展為宗旨，採取『以地產為主，多元業務並行』的發展模式，積極推動旗下各業務板塊的發展，以鞏固市場地位，為股東及客戶創造可觀的回報。」

繼集團於本年三月公佈2017年全年業績後，其業務發展策略獲得市場肯定。其後，穆迪及標準普爾亦分別上調雅居樂評級至Ba2及BB級別，展望均為穩定。

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