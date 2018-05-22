〈鉅亨觀點〉國巨鉅資併普思 沒說出口的2大策略目標

被動元件龍頭廠國巨 (2327-TW) 在短短 1 個月內啟動 2 起併購案，今 (22) 日宣布斥資 220 億元併購美國天線廠，更具備關鍵意義，國巨有 2 個沒說出口的策略目標。

首先，是 MLCC 將不再是擴產的主要方向，未來價格只會易漲難跌，第 2，是國巨已不再以被動元件廠自居，將朝向日本村田、TDK 的綜合零組件廠方向發展。

被動元件從去年開始接連漲價，讓產業出乎意料，市場沒想到，原本毫不起眼的小小被動元件，可能讓電子產業因此斷鏈，逼得系統廠不得不捧著現金，跟供應商拿料源。

因此，部分大型系統廠甚至向日系被動廠尋求支援，但是這波漲價潮的起點，就是因為日廠將產能移往車用領域，放棄生產一般大宗規格，因此市場傳系統廠朝日廠求援，基本上是搞錯對象。

從國巨本次大舉斥資 220 億元來看，國巨 2016-2018 年資本支出合計為 120 億元，2011-2015 年的總資本支出也相當，換言之，國巨這次併購金額，相當於 2011-2018 年的資本支出綜合，可看到，國巨對被動元件擴產已經興趣缺缺，接下來 5G 用到的零組件，才是國巨要搶攻的市場，如果供應商不擴產，也等於為被動元件的漲勢定調，將是易漲難跌的趨勢。

另一個目的，就是國巨已不再以被動元件廠自居，像日本的村田、TDK 等，雖然都是被動元件大廠，但是被動元件佔他們的營收比重，也頂多在 30-50% 之譜，以普思去年營收 120 億元來計算，如果今年第 4 季認列約 30 億元，預估天線產品今年將佔國巨營收比重將可超過 5%，明年更有機會上看 15% 左右，也就是說，國巨將不再只是一個靠 MLCC 及晶片電阻的被動元件廠，將成為一個具有高頻技術的綜合性關鍵零組件廠。