〈美債殖利率破3〉小摩：殖利率升至4%時 才會對股市有損害

10 年期美債殖利率在 15 日一度飆升至 2011 年以來的新高 3.09%，《CNBC》報導，摩根大通的策略師認為，殖利率可以攀升至 3.5% 的水平，而依然不會對股市造成重大威脅。

債券殖利率與價格成反比，截至台灣時間 16 日上午 11 點，10 年期美債殖利率為 3.063%，摩根大通的策略師 Samantha Azzarello 週二在《CNBC》節目「Closing Bell」上表示，10 年期美債殖利率可以在對股市「完全不構成麻煩」的狀態下，升至 3.5%。

10 年期美債殖利率 (資料來源: marketwatch)

Azzarello 在節目上說道：「殖利率可以升到 4%，而我們覺得這水平才會開始對股票造成損害。」儘管如此，股市在 15 日仍呈現下跌，道瓊工業平均指數下跌 193 點，收於 24706.41 點，S&P 500 指數則下跌 18.68 點，收於 2711.45 點。

Destination Wealth Management 的創辦人兼執行長 Michael Yoshikami 也不擔憂 10 年期美債殖利率走高，主要因為殖利率並沒有急劇上漲。他表示：「如果你看歷史，只要在經濟有成長的情況下，利率上升是可接受的，而我們現在有成長。」美國 4 月零售銷售數字成長 0.3%，連續兩個月走升，顯示消費者支出增加，為經濟成長證據之一。

美國整體零售數字 4 月成長 0.4%(資料來源: 美國人口調查局)

他指出，關注殖利率攀升的幅度和速度比較重要，在現在這個階段，並沒有值得擔憂的點，但當然需要持續監測殖利率走勢。

Yoshikami 表示，在現在的環境下他較喜歡金融業，他認為金融業在利率上升的環境下，表現通常較好，而科技股將受益於較低的稅率。

而當大家都在抨擊固定收益資產時，Yoshikami 仍認為有投資機會，他說道：「如果投資 10 年美債，將在無風險下獲得 3% 的殖利率，那其實開始有些吸引力。」他對 2 年期美債殖利率的看法相同，他表示只要投資者持有該資產兩年，那波動性基本上是零。

10 年期殖利率的走勢，同時為房貸利率和其他金融工具的預測指標之一，Mortgage News Daily 指出，30 年期固定利率抵押貸款可能升至 4.875%。