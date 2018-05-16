3年內美股恐暴跌40% 小摩：通膨是引發經濟衰退的風險

根據 CNBC 報導，摩根大通聯席總裁 Daniel Pinto 曾示警，未來 2、3 年內，美股恐暴跌 40%；他認為，引發美國經濟衰退的風險因子，就是通膨。

CNBC 今 (16) 日刊出 Daniel Pinto 的專訪內容，Pinto 認為，聯準會 (Fed) 將繼續升息，美國經濟成長會隨之趨緩，但這並非經濟危機，只是經濟週期結束前的修正，將觸發新週期的開始。

Pinto 指出，對美國來說，通膨是引發經濟衰退的風險因子，但就當前狀況而言，通膨僅略為上升，幅度不大，「我覺得，今明兩年發生這種事 (經濟衰退) 的可能性，相對較低。」

Pinto 曾言，未來 2、3 年內，美股恐暴跌 30% 至 40%；他強調，面對可能到來的大幅修正，必須格外謹慎，「讓自己準備好，繼續作為市場中的一員。」

金融海嘯後，許多企業為了降低成本，資遣許多經驗豐富、待遇較高的人才，華爾街也有類似現象，以至於交易員多半較年輕。

當被問及，若股市表現、經濟情勢轉趨嚴峻，上述情況是否會造成問題時，Pinto 答道，「這些人 (指年輕交易員) 在過去 10 年中，都生活在一個看多的環境中。」

Pinto 強調，「但我不是」，且摩根大通的管理階層，多具備豐富經驗，「所以，我們已做好準備。」

Pinto 也提到，對摩根大通來說，中國將在 10 年內，成為僅次於美國的第 2 大市場。