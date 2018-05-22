內容還是王！FOX與康卡斯特雙雙提高報價 WWE漁翁得利

據外電報導，在 21 世紀福斯 (FOXA-US) 獲得播放世界摔角娛樂 WWE (WWE-US) 品牌「SmackDown Live」的節目權後，WWE 股價創下歷史新高。

WWE 股價週一 (21 日) 收盤上漲 12.48% 來到 57.86 美元。

WWE 股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

消息指出，康卡斯特寬頻及有線電視商 (CMCSA-US) 拒絕了納入「Smackdown」，選擇傾向於將重點放在旗下的美國網絡有線電視頻道 USA Network 上，保留其穩定的 WWE 「Raw」節目。康卡斯特的 NBCUniversal 正在協商，有望提高 3 倍的價格保持「Raw」的節目權。

21 世紀福克斯股價上漲 0.72%。康卡斯特下跌了 1.16%。康卡斯特也因進行協商迪士尼 Disney (DIS-US) 與福斯電視使股價受打擊。

WWE 產出多項節目，品牌包含每週的「Raw」、「Smackdown」、「NXT」，及年度的特別節目如「Money in the Bank (搶錢賽事)」、「TLC (桌子架子及椅子賽事)」、「Royal Rumble」、和「Wrestlemania」等。

目前 WWE 旗下僱用大約 150 位男女不分的摔跤選手。主要的節目內容包括假裝互相爭鬥的男女場景，及編劇的劇情演出。

據《ESPN》報導，福克公司為了「Smackdown」把報價抬高了許多，以確保這個節目的經營權。《The Wrap》的另一份報告稱，該節目將於目前小型電視台 USA Network 的週二晚間播放期，從 2019 年秋季開始改至 Fox 週五晚上播出。

WWE 的數位串流媒體服務訂閱量也有所增加，也是該公司為了後電視時代的觀眾所預備的措施。在 4 月 8 日的 WrestleMania 後，訂閱 WWE Network 的用戶達到了創紀錄的 212 萬戶，較去年同期成長 9%。

WWE 原為高股利股，然而，其 0.48 美元的年股利因股價近年來大幅成長導致股利率為 0.83%，較同業的 1.97% 低了許多。