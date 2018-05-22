黑石併購LaSalle 分析師：減輕REIT界併購壓力

LaSalle 酒店地產 (LHO-US) 決定以 37 億美元的現金價 (包含債務 48 億美元) 將自己出售給私募股權公司黑石 Blackstone (BX-US)，拒絕競爭對手 Pebblebrook 酒店信託 (PEB-US) 現金加股票的收購要約。

黑石對 LaSalle 的收購報價為每股 33.50 美元，比上週五 LaSalle 的收盤價 31.92 美元，還溢價高出約 5%。

LaSalle 股價日旭趨勢圖 / 圖：谷歌

Baird Equity 分析師 Michael Bellisario 提道，「黑石給了更多的現金價值」。

LaSalle 董事長 Stuart Scott 表示，在決定黑石的報價之前，它與 20 位潛在買家保持聯繫，並與其中 10 位買家簽訂了保密協議。SunTrust 分析師 Patrick Scholes 在一份報告中表示，「我們認為 Pebblebrook 可能會提高 5% 至 10% 的報價」，但最後 Pebblebrook 並未提高報價。

Pebblebrook 在 4 月 20 日時已將報價提高至每股 31.75 美元，但 LaSalle 拒絕了此價格，LaSalle 認為，Pebblebrook 低估了包括「W」洛杉磯在內的高端地段業物。

LaSalle 為房地產投資信託 (REIT) 公司，業務包含酒店營運及地產，旗下品牌包含「W」、「Hilton 希爾頓」、「Hyatt 君悅」、「Marriott 萬豪」，及較低端的「Embassy Suites」等。 LaSalle 美國酒店數量為 41 間，Pebblebrook 則是 28 間。

黑石的業務通常以折扣的價格購買酒店和其他房地產資產，重組後出售以謀取利潤。據了解，黑石上週五退出了持有 11 年的希爾頓酒店 Hilton (HLT-US)，出售 1580 萬股，或 5.8%，價格為 13.2 億美元。

Evercore ISI 分析師 Rich Hightower 及 Steve Sakwa 週一的報告指出，如果 LaSalle 及 Pebblebrook 合併，會導致其他 REIT 公司們產生併購壓力。然而，在黑石成功的併購下，REIT 市場應不會有太多動蕩，如平靜的湖水般，清晰透徹。