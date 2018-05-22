消費者報告：不推Model 3 因煞車停止距離過長

《消費者報告》週一公布，不推薦特斯拉 (Tesla) (TSLA-US) Model 3。

報告指出，Model 3 有許多能與 Audi A4 或 BMW 3 系列匹敵的特性，但也有一些問題導致報告小組無法全面推薦這款車。

「我們的測試人員發現了一些大瑕疵，例如我們在緊急煞車測試中發現，煞停必須要很長的距離，且有難以控制的問題。」

尤其糟糕的是，Model 3 在時速 60 英哩的狀態下，煞停需要 152 英呎，這比現代任何車款都還要慢才能煞停，就連全尺寸的福特 F-150 皮卡車都煞停了，Model 3 還沒停。

特斯拉車幾乎所有控制都配置在觸控螢幕上，且 Model 3 的乘坐品質也是報告小組做出此決議的因素。

然而，《消費者報告》還是讚美了 Model 3 靈活操作與電池行駛距離的效能。

號稱起價 35000 美元的 Model 3 但可能要價 78000 美元，畢竟現在特斯拉還沒開始生產低價版 Model 3，而且就連高階 Model 3 也面臨生產問題。特斯拉原本目標去年底達每週產量 5000 輛，但遲至今日尚未達標。

「特斯拉自家測試發現了煞停距離平均要 133 英呎 (時速 60 英哩、18 吋米其林全季節輪胎)，而使用目前所有輪胎最低煞停距離也要 126 英呎。」

特斯拉回應，「煞停距離的測試結果會受到不同變因影響，例如路面狀況、天氣狀況、輪胎溫度、煞車狀況、室外溫度和過往駕駛行為等，都會影響煞車系統。與其他車款不同的是，特斯拉對處理轉彎情形相當獨特，會隨著時間透過無線軟體更新，也會持續改善一些因素，例如煞停距離。」

特斯拉與《消費者報告》的關係向來緊繃，該報對汽車檢驗來說具有影響力地位。去年 10 月 CR 汽車團隊估計 Model 3 只擁有「平均的可靠性」，特斯拉就大肆抨擊這樣的評論。CR 汽車團隊還曾批評 Model X 的車門設計。