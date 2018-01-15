趣店羅敏再開口：我犯了哪些錯？

摘要：作為中概「現金貸」第一股，趣店 CEO 羅敏曾發表「過期不還錢，一律不催，就當福利送了」的出位言論引發非議。目前趣店市值不到 40 億美元，較高點「蒸發」掉 70 多億，作為曾經的「負面教材」，羅敏想通了什麼？

1 月 14 日，飽受爭議的中概「現金貸」第一股趣店 CEO 羅敏，首次打破長達近三個月的緘默期，以發表《我犯了哪些錯？》的形式，反思自己作為上市公司 CEO，在認知和行動上所犯下的種種錯誤。

去年 10 月赴美上市引起軒然大波後，羅敏當時接受了盧泓言的專訪，而《趣店羅敏回應一切》這篇專訪稿，以及隨後的事件發酵，一時間成了圍繞上市公司管理層應當如何危機公關、與投資者和公眾輿論如何溝通的經典「負面教材」。

從去年 10 月 19 日上市次日市值突破 115 億美元受到市場關注，到 10 月 26 日股價首次「跌破發行價」，趣店市值縮水近 8 億美元，「雲霄飛車」式的行情維持了不過短短 7 個交易日，隨後就開始一路陰跌。

截止 2018 年 1 月 12 日周五收盤，趣店股價已較上市發行價跌去 58.88%，市值不到 40 億美元，較高點「蒸發」掉了 70 多億。

《趣店羅敏回應一切》發表於去年 10 月 22 日，正在趣店風波的風頭浪尖上。而趣店 CEO 羅敏也在發表過「過期不還錢，一律不催，就當福利送了」的出位言論後，進入媒體靜默期，不置一詞。

時隔三個月後，羅敏在最新回應文中做了如下反思：

作為一家公眾公司的 CEO，已經站在了聚光燈下，內心卻又排斥和公眾直接溝通，這是我在認知上的一個錯誤。

在專訪中，自己想當然地讓大家自己去看招股書，用一句「招股書上都有」來做回應；專訪出來之後，又取消了所有的採訪，這個鴕鳥政策並沒有讓大家對我們的質疑消停，反而是產生了更多質疑，得罪了更多朋友，本質上還是一種逃避。

在過去創業的十幾年裡，得益於改革開放的大好形勢，得益於金融准入的良好市場環境，得益於火熱的網路投融資環境，一個從小鎮走出來的沒有任何背景的青年能夠拿到巨額投資、帶領一家企業三年多就上市，這和我們的用戶、政策大環境都分不開。我作為企業家享受到了新時代的紅利、市場的紅利，成為一家上市公司的董事長、CEO，在看到公眾有人質疑我，有媒體 diss 我的時候就心裡不爽，這完全是一種不成熟的表現，甚至一度有點牴觸情緒，這是非常不對的。

這堂與公眾溝通的公共關係課我會懷着戰戰兢兢的心情去努力學習。

《，我犯了哪些錯？》全文

時間過得很快。從上次接受採訪「回應一切」到現在，兩個多月過去了。這兩個多月里我一直在反思，為什麼那麼多人都比較負面地看待我們。回頭來看，還是因為我當時不夠成熟。

在 2017 年 10 月 18 日趣店 IPO 後，成人禮來的太快，作為一家上市公司 CEO，我其實還沒有做好面對公眾的心理準備。IPO 之前的我一直刻意低調，不接受媒體採訪，在上市前後我都沒有打算去和公眾直接溝通，想著做好我們自己的事情就可以了。現在想來這種心態是不對的。這個道理我花了近一個月的時間，和很多業界前輩深聊才醒悟。公關不僅僅是我們公關團隊的事，也是我的事。作為一家公眾公司的 CEO，已經站在了聚光燈下，內心卻又排斥和公眾直接溝通，這是我在認知上的一個錯誤。

認知錯了，後面的形勢就無法控制了，接連出現車禍。

首先，我不應該只接受一家媒體專訪，而是應當在第一時間以召開媒體見面會的形式和儘量多的媒體朋友溝通，讓大家快速了解趣店，而非自己想當然地讓大家自己去看招股書，用一句「招股書上都有」來做回應。先不說招股書是英文，好幾百頁，就算是中文要找到大家各自關心的內容也不容易，我自己不花時間和公眾解釋，又憑什麼期望大家會花時間努力地去招股書中尋求答案呢？

其次，《趣店羅敏回應一切》專訪出來之後，我聽從了一些建議，取消了所有的採訪，這更是一個錯誤。這個鴕鳥政策並沒有讓大家對我們的質疑消停，反而是產生了更多質疑，得罪了更多朋友，本質上還是一種逃避。

我的心態在當時是有問題的。我記得當時的我非常委屈，心中想著，我們這麼乖，這麼積極主動合規，為什麼還要槍打出頭鳥啊。那時的我，心態出現了失衡。

後來的某一天晚上，我突然醒悟了。

在過去創業的十幾年裡，得益於改革開放的大好形勢，得益於金融准入的良好市場環境，得益於火熱的網路投融資環境，一個從小鎮走出來的沒有任何背景的青年能夠拿到巨額投資、帶領一家企業三年多就上市，這和我們的用戶、政策大環境都分不開。我作為企業家享受到了新時代的紅利、市場的紅利，成為一家上市公司的董事長、CEO，在看到公眾有人質疑我，有媒體 diss 我的時候就心裡不爽，這完全是一種不成熟的表現，甚至一度有點牴觸情緒，這是非常不對的。

還好我快速理解了這些道理。未來趣店和大白汽車發展的過程中肯定也不會一帆風順，還會犯一些錯，所以我開了這個公眾號，和大家直接溝通。我真心覺得接受公眾的監督，接受一切的批評意見，有則改之，無則笑之，才是一家上市公司 CEO 應該擁有的胸襟，也是帶領企業基業長青的重要一環。這堂與公眾溝通的公共關係課我會懷着戰戰兢兢的心情去努力學習。

羅敏

2018 年 1 月 14 日

『新聞來源／華爾街見聞』