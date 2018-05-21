〈美中貿易休兵〉最大不確定性降低 對股、期、匯有何影響？

持續數月的中美貿易爭端，週末出現突破性進展，雙方發布聯合聲明，決定採取實質性做法降低貿易失衡。據美國財長梅努欽與中國國務院副總理劉鶴說法，雙方達成共識，不互加關稅，相當於貿易戰停火。

先前貿易爭端多次打擊美國及中國股市，這次雙方和談，分析師認為，這有助降低市場不確定性，對全球股市來說，接下來將更看重基本面的因素。

對股市影響

據《證券時報》報導，海通證券荀玉根、姚佩的研究報告指出，聯合聲明最重要的是雙方達成共識，有合作才能共贏，3 月 22 日以來市場面臨的最大的不確定性因素消除，市場開始回歸到上個震盪區間，即對應上證綜指 3200-3500 點。

報告認為，全球主要市場指數，如美國三大股指、歐洲各大市場指數、恆指指數，都已經回到 3 月 22 日之前位置。再往後看，市場若要進一步突破，需要基本面數據支撐。

申萬宏源李一民、李華磊的研究報告認為，這次中美積極溝通達成階段性成果 ，有助於兩大經濟體的穩定發展，全球經濟繁榮的通道再次敞開大門，資本市場風險偏好可迅速修復。

方正證券的觀點，目前市場處於底部位置，這次出現轉機，將迎來較好的做多機會。

對期市影響

對期貨市場來說，建信期貨的研究報告指出，貿易戰可能性下降意味著中國當局無需重新刺激房地產與基建，利空黑色產業鏈。

此外，中國擴大農產品與能源進口，利空中國大陸農產品與能化品價格，但農產品全球供應偏緊的形勢並未改變，中國也不必再為了應對貿易戰而提前進口大量農產品，因此農產品價格下跌空間可能不大。

報告說，中美貿易順差減少支撐美元指數強勢運行與美債利率上升，相應對貴金屬與國債等避險資產形成利空。

對人民幣影響

中銀國際朱啟兵的研究報告認為，以擴大進口的方式縮減對美逆差，符合預期，也是對中國相對正面的解決方式。報告認為，有鑑於貿易在中國本輪復甦中的重要作用，對 2018 年經濟增長的外部衝擊的擔憂將有所緩和。而這一最大不確定性的消除，也將帶動風險偏好的回升。

朱啟兵強調，對美順差的縮減必將帶來整體順差規模的下降。然而，考慮到中國目前仍有 3 兆美元以上的外匯儲備，以及對中國經濟增長預期的變化，人民幣匯率不會受到大的衝擊，預期 2018 年人民幣整體仍維持偏強格局。