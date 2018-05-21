〈中美貿易休兵〉中美關稅議題已先擱置？川普政府官員說法不一

中美貿易戰暫時休兵，並暫時「擱置」關稅議題了嗎？美國川普政府官員，這次又給出不一致的答案。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 周日上午接受 Fox 新聞台訪問時表示，美國政府會暫停貿易戰，中美雙方已經同意，在談定新的貿易細節，以減少貿易失衡前，將先置關稅議題。

不過幾小時後，據《Market Watch》報導，美國貿易代表 Robert Lighthizer 又發表一則聲明，與財長說法相互矛盾。Lighthizer 表示，除非中國對經濟實行「真正結構性的改變」，華盛頓仍可能訴諸關稅或其他工具，包括投資限制及出口管制。

川普首席經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 接受 CBS 訪談時，雖然表示中美在避免貿易戰上取得了「很大進展」，但還不到可以擱置關稅手段的時候。

今年 4 月，川普威脅要對價值 1500 億美元的中國商品課徵關稅，以懲罰中國侵犯美國智慧財產權的行為。中國則威脅對大豆、飛機等美國商品也增加關稅，做為報復。

早前川普官員表示，要求中國將貿易順差減少 2000 億美元。不過兩國在週六發表的共同聲明，並沒有談及具體數字。

根據中共官媒《新華社》引述國務院副總理劉鶴的說法，則表示這次中美經貿磋商的最大成果是雙方達成共識，不打貿易戰，並停止互相加徵關稅。劉鶴說，中美雙方將在能源、農產品、醫療、高科技產品、金融等領域加強貿易合作。



另一方面，如果川普本人態度出現反覆，也不足為奇。例如他常宣布北美自貿協定的重談進展良好，但又一再威脅要退出協議。