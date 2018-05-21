【異動股】化纖板塊持續走強 神馬股份(600810-CN)等2股漲停

午後，化纖板塊持續走強，截止發稿，神馬股份(600810-CN)漲停報15.29元，澳洋科技(002172-CN)漲停報6.63元，皖維高新(600063-CN)漲9.9%報3.44元，南京化纖(600889-CN)漲6.24%報8.0元，海利得(002206-CN)漲5.15%報5.92元，*ST尤夫(002427-CN)漲5.02%報9.42元，華孚時尚(002042-CN)、欣龍控股(000955-CN)等股均紛紛走強漲超3%。

消息面上，在國際原油需求上升、價格上升的情況下，或將對石油下遊行業帶來巨大的漲價壓力。據數據監測，5月以來丁辛醇價格加速上漲，正丁醇與辛醇雙雙創出年内新高。5月17日，正丁醇(工業級)參考價為8431.25元/噸，與5月1日相比，上漲11.86%;辛醇參考價為8930.00元/噸，與5月1日相比，上漲9.71%。目前，廠家訂單較滿，庫存持續緊張，主流廠商競相上調報價，市場炒漲氣氛“甚嚣塵上”。全球最大的聚甲醛(POM)品牌龍頭韓國工程(KEPITAL)近日發布漲價函：自2018年6月1日起，POM産品上漲0.3美元/kg，折合人民幣1906元/噸，漲幅10.89%。

化纖行業上遊棉漿、溶解漿等原料價格穩定，下遊棉紗價格於上周五夜盤，棉紗期貨再次暴漲，近期鄭紗持續暴漲，量倉上升，市場關註度上升;現貨方面廠家、貿易商紛紛上調報價，上調幅度在200-500元/噸，下遊市場供不應求，廠家庫存緊張，走貨順暢。預計近期棉紗現貨行情繼續向好，價格保持堅挺，期貨方面仍將保持火熱。

此外，申萬宏源的行業研究報告分析稱，粘膠短纖價格下跌，中端市場主流報價較上周下跌300元/噸報於14000-14300元/噸，高端大廠低價跑貨。裝置檢修增多，行業開工率下降至7.5成，但産銷併無擴大，庫存有所增高。

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