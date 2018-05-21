〈美中貿易休兵〉一文看懂中美貿易休兵 中方釋出的10項重大訊號

中美經貿議題磋商，於週末期間發布聯合聲明。依中國官媒《新華社》發布內容，華文媒體解讀，雙方停止互加關稅，不打貿易戰。不過在聯合聲明中，並未具體出現「中美停止相互加徵關稅字眼」。

根據聲明內容，雙方同意事項包括：

雙方同意，將採取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差。為滿足中國人民不斷增長的消費需求和促進高質量經濟發展，中方將大量增加自美購買商品和服務。這也有助於美國經濟增長和就業。 雙方同意有意義地增加美國農產品和能源出口，美方將派團赴華討論具體事項。 雙方就擴大製造業產品和服務貿易進行了討論，就創造有利條件增加上述領域的貿易達成共識。 雙方高度重視知識產權保護，同意加強合作。中方將推進包括《專利法》在內的相關法律法規修訂工作。 雙方同意鼓勵雙向投資，將努力創造公平競爭營商環境。 雙方同意繼續就此保持高層溝通，積極尋求解決各自關注的經貿問題。

據《券商中國》報導，中國國務院副總理劉鶴對《聯合聲明》發表談話，釋放出 10 點重大訊號：

1、此次中美經貿磋商的最大成果是雙方達成共識，不打貿易戰，並停止互相加徵關稅。

2、中美雙方將在能源、農產品、醫療、高科技產品、金融等領域加強貿易合作。

3、中國不僅願意從美國買，也將從全世界買。中國將舉辦首屆國際進口博覽會，歡迎世界各國參加。

4、習近平主席在 2018 年博鰲亞洲論壇上提出了擴大開放的四個領域，將加快落實。

5、中美經貿關係健康發展是符合歷史潮流的，面對未來兩國關係發展中可能遇到的新曲折新矛盾，我們要冷靜看待，堅持對話，妥善處理。

6、將採取有效措施實質性減少美對華貨物貿易逆差。

7、雙方同意有意義地增加美國農產品和能源出口，美方將派團赴華討論具體事項。

8、雙方就擴大製造業產品和服務貿易進行了討論，就創造有利條件增加上述領域的貿易達成共識。

9、雙方高度重視知識產權保護，同意加強合作。中方將推進包括《專利法》在內的相關法律法規修訂工作。

10、雙方同意鼓勵雙向投資，將努力創造公平競爭營商環境。