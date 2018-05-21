台股盤中─美中貿易戰喊卡+蘋概股回神 多頭歡呼大漲百點

在美中貿易談判達成共識消息下，亞股全面開高，激勵台股加權指數開盤上漲 30.82 點後，隨即衝高突破 10900 點關卡，多數權值股湧進買盤，盤中最高突破 10950 點，漲超過 110 點，預估成交值近 1300 億元。

美國財政部長米努勤表示，美中兩國在兩天的貿易談判有所進展，川普政府決定暫時不對中國產品加徵關稅，消息明顯有助全球股市回穩，台股買盤升溫。

另一方面，由於智慧手機需求逐漸從谷底反彈，新一波拉貨在即，使摩根士丹利、瑞士信貸、美林、摩根大通和德意志等五大外資券商近期一致喊進台系手機供應鏈，摩根士丹利更上修本季 iPhone 出貨目標近 1 成，是外資圈今年首見上調 iPhone 出貨目標。

在蘋概股在不少利多消息見報之下，台積電漲超過 2%，鴻海漲 1.7%，相關個股也明顯轉強，康控 - KY 漲停鎖死，穩懋和美律漲逾半根停板，GIS-KY、可成、嘉聯益、TPK-KY 和精材等漲逾 3%。

GIS-KY 相關權證。 資料來源：鉅亨網整理

鴻海集團傳出旗下大陸廠區近期各自展開大規模菁英人力培訓計畫，太原廠區率先喊出備戰新機生產的系列作業與行動，再加上 iPhone 生產大本營鄭州廠也傳有動作，顯示正因應主要客戶拉貨旺季積極準備。

此外，也有不少權值股買盤同步增溫，南亞科續漲逾 1.5%，光寶科、鴻準、聯發科和群創等穩居紅盤上，而非電大型股亞泥、台灣高鐵和中壽等均漲 1% 之上。

金控族群同樣為今日大漲百點行情增添柴火，包括日盛金漲逾 1%，兆豐金、合庫金、元大金、開發金、新光金、國泰金和華南金等漲幅 0.5% 上下。

元大投顧表示，由於美中貿易談判已達共識，雙方不打貿易戰並停止互相加徵關稅，有利於全球股市持穩，可留意進入拉貨期的蘋概零組件股、受惠油價上漲的台塑四寶和上游塑化原料族群，以及水泥、電競等業績股。

統一投顧則認為，上周五台股因中興通訊事件又生變數影響，買盤觀望，但本周在美中雙方貿易協商出現進展下，形勢可望逐步穩定，惟指數空間有限，投資可以半導體矽晶圓、被動元件、水泥、塑膠和高殖利率股等業績題材作為留意方向。