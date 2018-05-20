〈觀察〉台股萬點滿周年股民卻無感 政府要面對的3大隱憂

台股下周將站穩萬點滿周年，這個歷史上最長紀錄的萬點行情，卻讓股民普遍無感，主因是獲利大多被外資賺走，散戶大多並未投入，老百姓因實質薪資倒退 17 年，存錢都難了更遑論投資台股。不只散戶對台股冷感，加上陸股磁吸、產業結構空洞化等，都是台股隱憂，就算台股坐穩萬點周年，但政府還是必須好好面對這三大潛在壓力。

台股在去年 5 月 23 日站穩萬點，是睽違 17 年再度站上萬點，相較過往萬點行情，以前的時空背景是「台灣錢淹腳目」，菜籃族齊聚喝下午茶、街頭巷尾熱議台股，然而，對照此次雖有史上最長萬點行情，代表散戶的融資餘額從去年 5 月 23 日當天的 1413 億元，到今年 5 月 15 日才增加到 1754 億元（等要發時要改），不但與過去 5000 多億元高水位的榮景無法比擬，近一年來，融資僅增加約 300 多億元（增加多少也要改），顯示多數散戶並沒有參與到這波的萬點行情。

比較國內散戶 2000 年與 2017 年，散戶持股占比從 87% 降為 57%、交易戶數從 189 萬戶減為 130 萬戶、交易量比從 88% 降為 54%、融資餘額從 5553 億元減為 1413 億元，從這些指標看出，顯然有三分之一的散戶離開台股。

推升台股站穩萬點長達一年主要動能集中在台積電、大立光等權值股，這些個股標的也是外資集中投資買超，外資在台股不僅短線獲利，長線也賺飽股利並享 20% 分離課稅，成為台股萬點的最大贏家。

台股成為外資主戰場，散戶因為「玩不起」逐步離開台股。總統蔡英文日前接受電視專訪時談到，鼓勵國人投資股市，但是事實是，面對低薪、高物價，老百姓連存錢都難，低薪恐是民眾無閒錢投資台股、股民對萬點無感的主因之一。

進一步來看台灣老百姓的「薪情」，行政府日前公布今年首季實質總薪資每月 59852 元，標榜再創 18 年來同期新高，但是，農曆過年幾乎都落在 1-2 月，首季總薪資會加計年終、績效獎金等，數字看起來自然就會比較「漂亮」。

若單看每人每月經常性薪資，去年平均 39953 元，年增 1.82%，雖然創下 17 年來最大增速，若計入物價影響，全年實質經常性薪資為 37781 元，依舊不及 2000 年 37801 元的水準，也就是說，薪資成長追不上物價攀升的速度，形同薪資倒退 17 年。

台股除了得面對散戶低迷問題，還得擔憂陸股磁吸效應，證交所、櫃買中心為了力抗此問題，相繼公布多元上市櫃方案，讓無獲利企業也可以上市櫃，但是，此策略就算達到 IPO 公司數量增加的目的，但是台灣資本市場產業結構空洞化的問題，恐怕才是難以吸引投資人投資的主因。

新掛牌的公司如果因為沒有基本面做後盾而不吸金，就算有再多企業上市櫃也是徒勞，政府更該思考如何幫助產業強化結構，也就是回歸基本的拚經濟主軸，讓上市公司能有營運基本面，股價也才能不淪為水餃股或殭屍股，並重新找回吸引投資人的誘因，最後企業賺錢，幫員工加薪，人民有錢投資理財，資本市場才能進入正向循環。