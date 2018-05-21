台股盤後－貿易戰停火蘋果躲劫 蘋概三雄強彈 衝過10900續攻萬一大關

台股今 (21) 日因美中貿易戰停火，蘋果有機會躲過一劫，激勵蘋概股強勢反彈，包括電子三雄台積電、鴻海及大立光齊步揚，被動、光學、PCB 等蘋概相關族群也攜手強攻，激勵指數早盤就順利衝上 10900 點，最高來到 10979 點，終場大漲 135.36 點，以 10966.2 點作收，收復 5 日線也站上所有均線，成交值 1252.33 億元。

以中小型股為主的櫃買市場也同樣開高走高，指數終場上漲 1.09 點，以 153.12 點作收，成交值 349.09 億元。指數也收復 5 日線並站上所有均線。

台股類股今天呈現類股齊揚，僅玻陶及造紙收嘿，至於上漲類股中則以電子零組件漲幅最高，達 4.6%，電器電纜也漲逾 4%，半導體、其他電子、光電、油電燃氣等漲幅也超過 1%，電腦設備、化學、電機機械、橡膠、水泥、化學生醫、金融、建材營造、電子通路、紡纖、其他類、食品、通信網路、生醫、資訊服務、航運、汽車、塑膠、鋼鐵、貿易百貨等也均收紅。

電子三雄今天齊步走揚，其中台積電漲勢最為猛烈，盤中最高來到 230 元，也一度突破年線，不過尾盤漲幅略為收斂，終場仍上漲近 2.5%，收復 5 日線及月線。鴻海及大立光則是平盤之上小幅震盪整理，鴻海終場順利站上 85 元整數關卡，大立光則是在 4000-4100 元之間盤整。

被動元件也擺脫上周的烏龍新聞陰霾，股后國巨尾盤衝上漲停，站穩 900 元大關。有機會重新朝 1000 元大關挺進，也帶動信昌電、大毅、華新科同步漲停，立隆電、禾伸堂、凱美、立敦、金山電、光頡、奇力新、美磊、佳邦等漲幅也均超過 2%。

許久不見買盤湧入的光學股，今天則是在先進光及玉晶光同步漲停帶動下，聯一光、新鉅科、華晶科、揚明光、今國光、佳凌等也漲逾 1%。

印刷電路板族群則是由嘉聯益再衝高到 66.5 元的近 7 年新高領軍，包括久威、寶島極、瀚宇博、精成科、欣興、柏承、華通、台郡、景碩、楠梓電、同欣電、金像電、友銓、南電等漲幅也均超過 1%。

塑化股則續由二線廠表現，包括台達化、昭輝、聯成、大洋、三芳、台苯、恆大等也均收紅。

分析師林孟漢表示，台股今天在美中貿易戰暫時停火，蘋果可望不受拖累，蘋概股強勢反攻，也推升指數順利攻上 10900 點大關，整體來看，目前國際股市都還是相對穩定，只要美國總統川普政策沒有出現髮夾彎，加上川金會也能按照計畫舉行，並有一定進展，預料台股要衝上 11000 點並不難，如果能衝過 11120 點，還有機會續攻 11270 點。