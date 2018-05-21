台股盤前─貿易戰停火有望 蘋概股將領後520行情向上

在美國與中國大陸持續進行貿易協商，兩國之間的緊張關係將因聯合聲明停止互加關稅而緩和，對於台北股市而言，證券分析師黃漢成說，台股將震盪向上，其中尤以被動元件類股的強弱，將為今 (21) 日大盤的重要指標。

同時，外資看好蘋果概念股的上揚，也是台股大盤重要指標，大立光 (3008-TW) 走勢也是觀察的重點。

就上周六早晨收盤的美國股市數據來看，就於台股仍是中性，收盤指數，道瓊工業平均指數收高 1.11 點至 24715.09。Nasdaq 指數收低 28.13 點或 0.38% 至 7354.34。S&P 500 指數收低 7.16 點或 0.26% 至 2712.97。費城半導體指數收低 19.67 點或 1.44% 至 1345.20。

台北股市上周五的收盤指數來看，台北股市集中加權股價指數收在 10830.84 點，成交值在 1278 億元，仍低於 5 日及 10 日均量，黃漢成指出，台股在各類股輪動快速，就盤面來觀察，塑化、遊戲類股各因國際油價上揚及暑假市場旺季將屆師走揚，雖然收盤指數小跌，但台股將震盪向上，其中尤以被動元件的強弱，將為今天大盤的重要指標。

黃漢成指出，台股目前加權股價指數在 10817 的季線之上，將為重要市場支撐重點區域。台股將持續震盪攻堅；不過，證券分析師張陳浩認為，台股在指數 10950 點以上的壓力大，現階段台股仍將先進入整理，而且整理的時間將不會太短。

在重要市場消息方面，外資產業分析師指出，iPhone2018 年將推出的 3 款新機種，尺寸都將比前一代機種來得大，因此，外資方面樂觀估計，蘋果 iPhone 新品超級循環，盛況可望重演。且拉貨潮將開始啟動。

而大立光已公布的 4 月營收，達 34.67 億元，月增 10.33%，年減 6.01%，累計 前 4 月營收為 123.45 億元，年減 14.84%，大立光並且進一步重申， 5 月營收可望優於 4 月表現。