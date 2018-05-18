【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

日 KD 死亡交叉，週 KD 死亡交叉收斂

【遊戲電競】【塑化】果真上來，下週很精彩

【盤勢分析】

美股週四小幅震盪！而台股來到 11000 點附近，出現日 KD 的死亡交叉，連 2 天殺尾盤！但跌幅比昨日小？今日行情出現多項矛盾處，直得好好研究！相關行情可搜尋ＦＢ【台股龍捲風】或 YOUTUBE【台股龍捲風】

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 持續死亡交叉，指數下跌 2.97 點，而週 KD 很可惜並未黃金交叉 (還差一步，平添變數)

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利不同步，指數震盪，類股就留意【矽晶圓】【遊戲電競】【塑化】【PA】【PCB】

【後續作法】

2018 年戊戌年就是一個字【變】，假設您不跟著一起變，市場也會強迫您變，所有的行情都是：發散→收斂→盤整→再發散，回檔 3 天，今跌幅開始收斂，進入盤整！目前季線已翻揚向上，壓回會有支撐力道，但又接近了 11000 的理關卡，短線會出現上有壓下有撐的區間盤，直到突破行情出現

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (+1)，5483 中美晶 (+2.5)，6182 合晶 (+2)、3532 台勝科 (+5)，3707 漢磊 (+0.65)、3016 嘉晶 (+2.6)，此族群與被動元件同，短線陷入震盪整理

◎【遊戲電競】：6180 橘子 (+2)、4946 辣椒 (+0.95)、3083 網龍 (-2.05)、3687 歐買尬 (-0.6)、6111 大宇資 (-4.1)、5478 智冠 (-4.1)、3293 鈊象 (-2.5)、3540 曜越 (+0.8)、2377 微星 (+3.5)、2376 技嘉 (+4.6)，此族群多檔基本面並未跟上來，所以先看短，有機會再看長！

◎ PCB：6153 嘉聯益 (+2.3)、6141 柏承 (+0.45)、2367 耀華、3037 欣興、4939 亞電、8039 台虹 (+1)、2313 華通、3645 達邁 (+2.3)

◎ 塑化族群：1305 華夏、1309 台達化 (+0.1)、1312 國喬 (+0.05)、1314 中石化 (+0.5)、1326 台化 (+2)，留意國際原油價格！

◎ 比特幣 (asic) 概念股：6150 撼訊(+3.5)，3661 世芯、3228 金麗科、3035 智原，3443 創意、5386 青雲、2425 承啟、2465 麗臺、2376 技嘉、3515 華擎、2399 映泰、2377 微星，留意比特幣走勢

◎ PA 三雄：3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科，可持續關注 LUMENTUM 及 AMS AG 股價及法人進出