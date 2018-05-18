台股盤中─震盪整理格局中有季線支撐 蘋概股將接棒

台股昨日因被動元件消息面影響而呈現下殺的格局，並拖累相關矽晶圓概念股，在今 (18) 日雖然消息面澄清，但市場疑慮已起，族群股價也有壓力壓抑大盤表現，不過，證券分析師包括黃漢成及張陳浩都指出，蘋概股可望接棒帶領大盤表現，指數在 10817.7 點季線附近仍有強大支撐。

台股集中市場加權指數今日早盤開在 10844.09 點，最高 10893.35 點，最低 10819.07 點，預估市場成交值將達 1400 億元。

張陳浩指出，台股指數在 10800-10950 區間整理時間將加長，蘋果概念股包括大立光 (2367-TW)、燿華 (2367-TW)、華通 (2313-TW)、嘉聯益、業成 (6456-TW) 等個股，築底完成後將準備一波向上攻堅走勢。

受到大立光走強帶動，二線光學族群也向上，揚明光 (3504-TW) 大漲，其餘相關個股表現也強勢。

受惠國際原油價格上漲帶動，台達化、國喬、中石化 (1314-TW) 等塑化族群股價表現也強勢。

不過，黃漢成指出，被動元件族群是目前市場交投重心，族群個股仍有基本獲利支撐，國巨 (2327-TW) 前 4 月每股純益 19.58 元，對市場仍具吸引力。

至於 520 行情，張陳浩指出，10950 點之上解套賣壓沈重，目前台股大盤暫時將維持 10800-10950 的區間震盪格局，所幸季線 10817 支撐力強大，但整體台股需要至少 5 個交易日以上整理，才能醞釀反攻 11000 點大關。