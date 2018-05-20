中國在能源領域的開放之門不會關上

「深化中美能源貿易，擴大從美國進口能源力度，既有利於改善中美貿易關系，又有助於增進我國能源安全。」

開門七件事，柴米油鹽醬醋茶。放在首位的是「柴」。從老百姓生活角度講，柴就是能源。從燒柴到燒煤，再到燒油燒氣，中國老百姓的能源也在不斷升級。「不用生爐子、扒煤灰，打開閥門，「噗」一聲就能生火，又幹凈又方便還安全，誰還願意重新支起煤爐。」北京市順義區居民張南說。而能源升級的背後，除了中國能源企業立足自身加快發展外，也離不開能源國際合作和對外開放。

改革開放以來特別是近年來，我國能源領域對外開放不斷擴大：

——能源領域政策溝通深化。5年來，中國已經與有關國家建立56個雙邊能源合作機制，參與29個多邊能源合作機制，簽署了100多份合作協議。

——能源基礎設施互聯互通加強。中國-中亞天然氣管道A/B/C線、中哈原油管道、中俄原油管道和覆線等一批有影響力的項目順利落地。

——能源貿易暢通水平提升。2017年，中國從俄羅斯、沙特、安哥拉、伊拉克、伊朗等國進口原油4.2億噸，同比增長10.1%；從土庫曼斯坦、澳大利亞、卡塔爾、馬來西亞、印尼等國進口天然氣940億立方米，同比增長26.1%；從印尼、澳大利亞、蒙古、俄羅斯等國凈進口煤炭2.5億噸，同比增長3.2%。

即便有如此大體量的能源國際合作，中國的油氣供應依然較為緊張。比如去年底的氣荒，僅中石油系統的天然氣缺口就達48億立方米，一些地區的百姓起居受到一定影響。

受氣荒影響的還有企業。「改氣後，同樣的產能，2017年比2014年的用氣成本降了600余萬元。但用氣波動、季節性緊張問題，一定程度上影響了生產穩定性。」浙江一家豆制品企業生產負責人說。

也許有人會問，中國能源就不能自給自足嗎？對此，能源專家給出了解釋：改革開放40年來，雖然中國能源產量大幅提升，但由於經濟總量的飛速躍升和人民生活水平的不斷提升，我國對能源需求的增長遠遠超過了能源生產的增長，我們已經很難再像過去一樣，完全靠自身解決能源供給。而且在今天，開放合作已是全球經濟不可逆轉的大趨勢，要解決中國目前的能源供給，在立足自身發展的同時，深化能源全球合作是必然選擇。

其實，這一選擇也是我國的能源稟賦所決定的。中國煤炭加工利用協會理事長張紹強介紹：「在我國化石能源已探明儲量中，煤炭占94%以上，石油和天然氣僅佔6%左右。」煤炭為主的能源稟賦最大的弊端就是環境壓力。「天然氣是綠色清潔的低碳能源，推進「煤改氣」是大方向，大家對此有共識。」中國能源研究會常務副理事長周大地認為，從調整能源結構來看，減少煤炭消費是不可逆的趨勢。因此，在全球油氣比重日益提高的今天，應當加強能源領域的對外合作，逐步調整和優化我國能源結構。

如何深化能源領域的對外合作？國家能源局國際合作司有關負責人說：「我們有必要根據自身發展需要，不斷拓寬能源資源進口渠道，為滿足人民群眾美好生活需要提供充足、清潔的能源供應。」從全球角度看，各國能源資源稟賦和產能、技術、裝備發展等方面具有互補性，中國加強與世界各國的能源合作，使各國能夠優勢互補，實現互利共贏，中國能源行業對外開放也帶動了全球經濟和能源的發展。

如何確保開放條件下的能源安全？國家發改委能源研究所副所長王仲穎認為，一方面要在立足國內的前提條件下加強國際合作，首先還是要挖掘國內增儲、穩產乃至上產的空間；另一方面，要實現能源進口多元化。「去年我國天然氣進口946.3億立方米，比上年增長26.9%，進口量與國內產量之比由2012年的0.4:1擴大到0.6:1。2017年我國已超過韓國成為世界第二大液化天然氣（LNG）進口國，僅次於日本。隨著LNG接收站的加快建設，我國液化天然氣從最早單一依靠澳大利亞進口，到如今來源國已達10多個國家。我國天然氣進口量未來一段時間還會有較大增長，進口潛力巨大，其中就包括美國的頁巖氣。」

王仲穎介紹，美國能源信息署（EIA）發布的《2018年度能源展望》預計，美國天然氣產量將在2020年達到9200億立方米，2030年達到10700億立方米，2040年達到11400億立方米。美國天然氣產量大幅提升，正驅動美國從天然氣凈進口國向天然氣凈出口國轉變。 “深化中美能源貿易，擴大從美國進口能源力度，既有利於改善中美貿易關系，又有助於增進我國能源安全。”

「當然，盡管我國有巨大的天然氣進口需求，美國也有可觀的出口潛力，但中美兩國相隔較遠，能否大幅提升天然氣合作規模，也要看後續LNG項目的經濟性水平。」王仲穎說。

國家能源局國際合作司有關負責人表示，中國在能源領域開放的大門不會關上，將進一步擴大開放，在更大範圍、更高水平、更深層次開展國際能源合作，推動能源貿易和投資便利化，不斷改善營商環境，建設更加開放、穩定、可持續的全球能源市場，推進能源國際產能合作。

*本文來自人民網，記者：冉永平、丁怡婷

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