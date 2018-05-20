新華社：擴大藥品進口快進 數十家外資機構紮根中國

抗癌藥降價、外資醫院落地、多元健康體驗走進尋常百姓家……隨著中國醫藥行業對外開放步伐不斷加快，惠及百姓的新藥好藥加速上市，更多外資、跨國藥企紛紛落戶神州大地，分享中國擴大開放帶來的巨大紅利。

專家指出，中國在醫藥領域擴大開放，不僅致力於滿足百姓日益增長的醫療服務需求，更能促使國內企業對標國際標準、借鑒國際經驗，助推醫療行業高質量發展，滿足百姓對更美好生活的需要。

抗癌藥零關稅，擴大藥品進口按下「快進鍵」

一顆小藥片，牽動著千萬患者的心，也印證著中國醫藥領域對外開放的足跡。

曾幾何時，救命的「天價藥」讓患者頻頻感嘆「等不起」「用不起」，而「海淘」「朋友圈代購」更導致藥品安全存在風險。如今，隨著抗癌藥零關稅新政實施、進口藥審批步伐加快，上下遊的「腸梗阻」逐一打通，抗癌藥用藥問題正加速得到解決。

——擴大藥品進口，更多重癥患者不再「望藥興嘆」。

抗癌藥零關稅，是擴大藥品進口的題中之義。記者調查發現，抗癌藥貝伐珠單抗納入醫保後，註射一個療程仍要花1萬元左右，一年需要十七八萬元，如果零關稅落地，預計一年能為患者節省近7000元藥費。

——擴大藥品進口，是藥監部門跑出的審批加速度。

國家藥品監督管理局藥化註冊相關負責人李金菊介紹，與2014年相比，中國2017年批準進口抗癌藥品19個，增長280%；批準進口抗癌藥品臨床試驗的平均時間為114天，縮短129天；批準進口抗癌藥品上市的平均時間為111天，縮短309天。

抗癌藥零關稅只是起點，未來我國進口藥品福利還將不斷釋放。據了解，人力資源和社會保障部醫保司已經啟動未納入醫保抗癌藥的談判工作，目前正在研究制定工作方案。

數十家外資機構紮根中國，多元醫療服務格局正在形成

「最近高興的事有很多，比如加快臨床急需藥品審評審批、國務院向海南博鰲樂城國際醫療旅遊先行區下放部分醫療器械進口審批權、抗癌藥零關稅，這樣有助於改變原來進口藥在中國上市落後歐美5至8年的局面，也有助於外資醫院為患者提供高質量的醫療服務。」談起中國醫療行業的開放舉措，中美合作創建的和睦家醫療創始人、CEO李碧菁深有感觸。

李碧菁在1979年第一次來中國，1997年和睦家正式成立。受益於中國改革開放的春風，和睦家20年來已經在北上廣等多地設立了醫院及診所，每天平均服務超過2000人次。

「20年前，來和睦家看病的人群中，99%是外國人，幾乎沒有中國人。而現在有60%是中國人，這一方面反映了中國人的消費水平不斷提高，另一方面說明了政策的不斷開放。」李碧菁說。

中國醫療服務日新月異的變化也在吸引外籍醫生來華從業。“中國的開放政策很好，並沒有讓外籍醫生感到‘很麻煩’。”上海覽海門診一名加拿大籍的耳鼻喉科醫生對記者說，中國醫療服務管理水平不斷提高，大眾的醫療需求也在增長，因此他決定把國外醫療服務的經驗帶到中國來。

隨著中國醫藥市場對外開放步伐加快，越來越多的外資醫療機構進入中國或與中國本地醫療機構展開合作。

國家衛生健康委員會數據顯示，截至今年1月，我國共有中外合資、合作醫療機構60家，主要分布在北京、天津、上海、江蘇等省份，外方投資者主要來自美日韓和新加坡等國家和地區。

國家衛健委相關司局負責人指出，這些合資合作醫療機構帶來了國際先進的管理、服務模式，也為國內醫療機構提供了借鑒。

新時代迎來新機遇，現代醫藥市場開放體系加速構建

隨著中國特色社會主義進入新時代，醫藥行業也迎來擴大開放、產業升級的快速發展階段，與之對應的醫療健康服務全產業鏈正在形成，現代醫藥市場開放體系正在加速構建——

政策紅利相繼釋放。在北京，《北京市人民政府關於擴大對外開放提高利用外資水平的意見》印發實施，健康醫療服務等重點領域的外資準入限制進一步放寬。

跨國藥企密集落地。美國禮來公司等醫藥行業巨頭紛紛在中國建立藥物研發中心，中國市場的需求成為跨國藥企的首要研究方向。

外國資本強勢註入。羅氏制藥投資8.63億元打造的創新中心在上海張江高科技園區拔地而起；互聯網醫療企業「微醫」獲得友邦保險等領投的5億美元融資……外資普遍看好中國醫藥市場發展前景，移動醫療、可穿戴設備、長期健康追蹤等多元業務模塊正在惠及更多人群。

從政策福利落地到產業轉型升級，一個指向始終清晰——中國醫藥領域開放的大門不會關閉，只會越開越大。中歐國際工商學院衛生管理與政策中心主任蔡江南表示，隨著中央和各地醫改政策支持、高質量醫療需求緊缺、群眾收入水平逐步提升等多重因素推動，外資醫療機構入駐、高端醫療服務落地將加速推進。

本文作者陳聰、田曉航、龔雯，來源新華社

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